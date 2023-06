Klassische Musik in Berlin-Lichtenberg „Bachprojekt Karlshorst“ gestartet

Wie wäre es mal mit etwas klassischer Musik? Das Bachprojekt in Karlshorst beschäftigt sich in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal mit Johann Sebastian Bach. In diesem Jahr stehen gleich mehrere Jubiläen an, so etwa 300 Jahre Bach in Leipzig. Im Mai 1723 kam er als neuer Thomaskantor aus Köthen nach Leipzig und „komponierte musikalische Meisterwerke im Wochentakt, umwerfend und unvergänglich. 150 Kantaten in vier Jahren, Johannes- und Matthäus-Passion“, wie es das Bachmuseum im Leipzig ausdrückt.

Mit dem für den Weihnachtsgottesdienst 1723 komponierten lateinischen Magnificat BWV 243 entstand sein erstes vokales Großwerk, das der Studiochor Karlshorst zusammen mit dem Jungen Bach Ensemble Berlin und den Gesangssolist:innen Barbara Berg, Doerthe Maria Sandmann, Irene Schneider, Volker Arndt und Philipp Jekal aufführt. Außerdem erklingt die Kantate „Gelobet seid der Herr“ – gesungen von der Kantorei Karlshorst.

Am Samstag, 8. Juli, um 19.30 Uhr werden in einem Workshop aus Werkeinführung und öffentlicher Probe anhand von Beispielen, vorgetragen vom Orchester und den Chören, Besonderheiten der Werke vorgestellt und die Geschichte dieser Höhepunkte in Bachs Schaffen erläutert.

Die Zuhörenden können die Mitwirkenden bei ihrer Probenarbeit begleiten und sich von den großartigen Werken faszinieren lassen. Im Anschluss besteht Gelegenheit zum Austausch mit den Künstler:innen. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 9. Juli, um 17 Uhr werden dann die am Vorabend vorgestellten Werke in voller Länge zur Aufführung kommen. Karten für die Aufführung gibt es an der Abendkasse zum Preis von 10 Euro / ermäßigt 8 Euro / mit berlinpass 3 Euro. Weitere Informationen über das Bachprojekt auf www.bach-bewegt.com

