Nele Jensch schreibt aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG:

Investor will die "Lause" verkaufen - Mieter*innen kontern mit eigenem Übernahme-Plan

Strausberger Platz: "Investor mit Herz" gesucht - und gefunden

Kooperation von Bezirksamt und FixMyBerlin: 1.200 Wunsch-Standorte für Fahrradbügel eingegangen

"Ich will auch Krebs haben": Sabine Sebayang vom Kinderhospiz "Berliner Herz" erzählt, wie sehr auch Geschwister schwerkranker Kinder leiden

Initiative kündigt Proteste gegen „Amazon-Hochhaus“ an

Humor statt Hass: Firas Alshater liest in Kreuzberg

Der schreckliche Terror-Anschlag in Halle macht uns sehr betroffen“: Türkiyemspor stellt sich gegen Rassismus, Antisemitismus und Islamophobie

„A Story I Got To Tell“: Wir verlosen Freikarten für Doug Seegers!

Sommers wie winters eine gute Adresse: Das "Grigri" am Landwehrkanal

Oberbaumbrücke: Alles beim Alten für Radfahrende

Diesmal hat sich Caspar Schwietering im Bezirk PANKOW umgeschaut:

Das geschah am 17. Oktober 1989: Rückblick auf 30 Jahre Friedliche Revolution

Pankow kauft sieben Hektar Acker für die Stadterweiterung

Der Karaoke-Mann aus dem Mauerpark hat sein Equipment wieder

Droht dem Stadion im Jahnsportpark das Aus?

Weshalb Haakon und Mette-Marit in Pankow waren

Nach dem Terroranschlag in Halle sorgen sich Gemeindemitglieder der Synagoge Rykestraße um ihre Sicherheit

Weshalb der Straßenbrunnen vor der Gethsemanekirche verschwunden ist

Und aus STEGLITZ-ZEHLENDORF meldet sich diese Woche Felix Lorber:

Semesterstart in Berlin: Bis zu 195.000 Studierende - die vier Hochschulen in Steglitz-Zehlendorf im Überblick

Mehr Sicherheit und Bewegung für Grundschüler: Tausendfüßler-Projekt startet

Erste Gedenkfeier für einsam Verstorbene im Bezirk

Informationsstelle zur Peter-Lorenz-Entführung

Eine außergewöhnliche Persönlichkeit: Politikwissenschaftler Wolf-Dieter Narr verstorben

Ersatzneubau der Rammrathbrücke: Einschränkungen für Autofahrer

Runder Tisch zu Wohnungslosigkeit in Steglitz

Alternativer Tipp: Kritische Einführungswochen an der FU

Geflüchtete Autoren lesen aus ihren Texten

Die Diskussion über Auto-Briefkästen geht weiter

