Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Keine Impfgegner*innen und nicht über Dinkelkekse und Pastinakenbrei reden müssen: Warum ein Kinderarzt lieber in Hohenschönhausen als in Prenzlauer Berg praktiziert. Der Bezirk Lichtenberg ist Berliner Schlusslicht in Sachen Kinderarzt-Dichte. Im Ortsteil Hohenschönhausen ist die Lage besonders schlimm. Steffen Lüder ist der letzte Kinderarzt in Neu-Hohenschönhausen, hat ordentlich zu tun und arbeitet dort gern. Eins der Themen diesmal im Newsletter. Weitere Themen unter anderem:

Grüne fordern Tempo 30 für den ganzen Bezirk und Pop-up-Radwege

Nach dem Starkregen im Kaskelkiez 2019: Wie es um die Entschädigungszahlungen und das Starkregenrisikomanagement steht

60 000 Euro für Nachbarschafts-Projekt zur Bewältigung der Corona-Krise

Beschwerden über illegalen Müll: Festmache- und Liegeverbot für Boote am Rummelsburger See ausgesprochen

"Campus für Demokratie" auf dem ehemaligen Stasi-Gelände: weiter Diskussion um Abriss von Haus 6

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Simone Jacobius:

Lernen in Corona-Zeiten

Heiraten unter dem Corona-Stern

Wissenschaftsstandort Adlershof boomt

Mehr Häuser fürs Allende-Viertel

Wassersportler wollen aufs Wasser

Bezirksfeste werden verschoben

BMW parkt auf Tramschienen

Tote nach Wohnungsbrand

Zaunausstellung lädt zum Bummel ein

1. FC Union: Keven Schlotterbecks Abschied ohne Applaus

Frühling vom Wasser aus genießen

Immer dieses Wetter

