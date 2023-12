Noch rasch bewerben Förderung für Kiezprojekte gegen Gewalt in Marzahn-Hellersdorf

Für 2024 stehen im Bezirk voraussichtlich 250.000 Euro für die Förderung kiezorientierter Gewalt- und Kriminalitätsprävention zur Verfügung. Da die Auswertung des Berliner Monitorings zur Gewaltdelinquenz seit mehreren Jahren eine besondere Belastung in Hellersdorf Nord und Marzahn Nord ergeben hat, will das Bezirksamt schwerpunktmäßig Projekte unterstützen, die in diesen beiden Bezirksregionen wirken.

„Gewalt wird sich nie vollends verhindern lassen. Aber eine Vielzahl von Gewaltvorfällen rührt aus Vernachlässigung, Langeweile und dem Gefühl unwichtig zu sein. Hier können wir als Gesellschaft und Politik ansetzen“, sagt Gordon Lemm (SPD), Bezirksstadtrat für Jugend, Familie und Gesundheit.

Noch bis zum 27. Dezember können interessierte Träger sich mit einer Projektskizze um die Förderung bewerben, und zwar per E-Mail an BzStRJugFamGes@ba-mh.berlin.de.

