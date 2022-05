Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit mehr als 262.000 Mal abonniert. Dienstags senden wir aus Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Johanna Treblin:

Michael Adam, Stadtratskandidat der AfD, ist auch im vierten und fünften Wahlgang durchgefallen. Beide Wahlgänge fanden vergangene Woche in der Bezirksverordnetenversammlung Marzahn-Hellersdorf statt. Die AfD wollte noch einen sechsten Wahlgang beantragen, aber der Ältestenrat bestätigte die Entscheidung des Vorstands, die Wahl nicht zuzulassen. Jetzt droht die AfD mit Klage. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

BVV diskutiert über geplantes Kombibad

Tauben - bald keine Ratten der Lüfte mehr?

Bauruine Stollberger Straße 57-59

SPD will Friedenslauf wiederbeleben

Graphic Novel über Otto Rosenberg

20. Todestag von Charlotte von Mahlsdorf

Aktivisten verklagen Berliner Polizei wegen Einsatz bei Anti-AfD-Demo in Biesdorf

Nach dem Sturz vom Balkon - neue Hinweise

Tipp: Radtour durch die Kleingewässer Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg

Auf Frühlingsfesten Nachbar:innen kennenlernen

FC Nordost Berlin sucht Talente

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

Erste Stolpersteinverlegung seit Corona-Beginn: Wer ist Familie Salomon? Erinneringsbeauftragte spricht im Newsletter

Baustart am Siemens-Campus: Regierende, Bahnchef und der halbe Senat reisen nach Spandau

Waren es Nazi-Fans oder Nazi-Gegner? Stahlhelm vor Zitadelle gestohlen, berichtet die Museumschefin im Newsletter

100 Jahre Albert Einstein in Spandau würdigen: Linke greift Newsletter-Idee und findet in der BVV Zustimmung

Wann schließt ihr denn nun? Bäderbetriebe verwirren im Newsletter mit Schließzeiten des Hallenbads

Newsletter-Leserin lädt Single-Wanderung ("für Alleinstehende, Witwer, Geschiedene aus Gatow und Kladow")

Newsletter-Update zu BVG-Busspuren vor den Arcaden und an der Heerstraße

Baustelle Finkenkruger Weg: Die Bäume fallen in der Gartenstadt Staaken - Newsletter nennt die Pläne

Spandaus schönster Park: Newsletter-Update zur Scharfen Lanke

"Hier war die Luftbrücke": Deutsch-Britischer Yachtclub eröffnet neue Ausstellung in Kladow und lädt Newsletter-Leser ein

Pilgerwochenende von Kladow bis Staaken

Straßenbahn nach Spandau: die Info-Veranstaltung

Kiez-Sport ist mehr als nur Fußball: Viele Spandau-Nachrichten im Newsletter aus dem Segelsport, Tanzsport, Gehörlosensport

Kult-Buchautorin Renate Bergmann freut sich über Newsletter-Bericht und will erstmals in Spandau lesen

Newsletter-Leserin beschwert sich über Post-Probleme

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Edler Rohstoff: Robert Wessling verkauft Hölzer aller Art und sucht einen Nachfolger für seinen Online-Handel

Parkverstöße gemeldet, Corona-Anzeige kassiert: Skurrile Fälle aus der Lockdownzeit

Mehr Grün: Neue Pläne für den Platz der Luftbrücke

Umstrittener Radschnellweg durch den Hans-Baluschek-Park: Linke gegen die Planungen

Kampf um Jugendverkehrsschulse: Protest gegen Kündigung mit Raddemo

Auf Wolke rosa: Kirschbaumblüte im Bezirk

Aber bitte mit Liebe und Sorgfalt: Ingrid Lang veröffentlicht Opas geheime Rezepte

Umsonst und draußen: Sportangebote in Parks und Grünanlagen

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau, Tempelhof-Schöneberg und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartner:innen, Verwandten, Nachbar.innen, Kolleg:innen, Geschäftspartner:innen etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.