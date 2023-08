Smart statt schmutzig Ein Update für den Hardenbergplatz in Berlins City West

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit rund 280.000 Mal abonniert. Mit mehr als 38.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unsere Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Karin Rieppel unter anderem über folgende Themen:

Martina Klement (CDU), Chief Digital Officer des Landes Berlin, und der Charlottenburg-Wilmersdorfer Stadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) haben den Smart Space Hardenbergplatz eröffnet, ein Pilotprojekt der Berliner Smart City Strategie. Mit Hilfe digitaler Teilhabe an Infopunkten auf dem Platz soll erkundet werden, ob dieser Ort in der City West das Potenzial hat, sich zu einem Stadtplatz mit neuen Nutzungen und neuen Akteur:innen, besseren Aufenthaltsmöglichkeiten und smarten Mobiliätsangeboten zu entwickeln. Keine schlechte Wahl, denn dieser Platz vor dem Bahnhof Zoo ist seit langem vor allem laut, überfüllt und dreckig. Mehr zum Projekt im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Das muss alles weg: Der Bezirk lässt in der Bleibtreustrasse Gastronomie-Stellflächen räumen

Asbest-Angst in der Schlangenbader Straße: Wenn die eigene Wohnung zur Bedrohung wird

Eine Reise nach Island und ihre Folgen: eine junge Charlottenburgerin erfindet sich neu

Die Deutsche Oper feiert Saisoneröffnung, mit einem Fest und einem Konzert

Kunst trifft Handwerk bei der Berliner Kunstallee

Langer Tisch der Kulturen am Branitzer Platz

Die Kunstwoche der Kommunalen Galerien präsentiert mehr als 350 Künstler

Gisela Stelly Augstein liest aus ihrem neuen Roman „Der Fang des Tages“

Tango Klassiker und Tango Nuevo im Künstlerhof Alt-Lietzow

Eine Fahrradtour durch den Bezirk auf den Spuren der städtischen Entwicklung in verschiedenen Epochen

Im neuen Rathaus-Podcast dreht sich alles um die Bibliotheken

Imkern als Hobby am Teufelssee im Grunewald

