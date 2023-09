Spandau, Köpenick und Hertha BSC Große Berlin-Derbys in der 1. Liga - und Ärger ums kaputte Hallendach

Berlin-Derbys, Bundesliga, Hallenärger: Es sind große Tage in der Kegelszene. „Der Kegelsport ist aus dem Sommerschlaf erwacht und in die neue Saison gestartet“, schrieb jetzt Ole Peitz, Oberkegler beim Spandauer SV. Zum Auftakt in der 1. Bundesliga spielte der Aufsteiger vom Spandauer SV bei den Rivalen aus Hannover und verlor, besser klappte es bei der KSG Cuxhaven/Stade („bester Einzelspieler war Sascha Riesner“).

Der nächste Heimspieltag der Spandauer findet am 7. und 8. Oktober um 13 bzw. 10 Uhr gegen Hertha BSC und SG Union Oberschöneweide im Lenther Steig in Siemensstadt statt und wird wie immer auch auf Youtube live gestreamt.

Die Top-Kegler vom Spandauer SV. © privat/Ole Peitz/Spandauer SV

Allerdings ist die Halle in Siemensstadt in bedenklichem Zustand, wie Peitz jetzt dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel berichtet hat: „Die Spandauer sorgen sich um ihre schöne Kegelsporthalle, denn es regnet seit geraumer Zeit rein. Dachbauarbeiten sollten Abhilfe schaffen, stocken jedoch etwas. Ein neues Dach soll es gar erst im Januar, also nach dem Herbst geben. Wollen wir hoffen, das dieser möglichst trocken bleibt, sonst können dort bald die Wasserfreunde spielen…“

Die Halle nennt Peitz bescheiden „die allerschönste Kegelhalle der Welt“. Zu den Spielen können auch Fans kommen: „Lautstarke Unterstützung von Zuschauern ist selbstverständlich gern gesehen und gehört“, so Peitz. Der Zugang zur Kegelhalle erfolgt im Lenther Steig unter der S-Bahn-Brücke hindurch und dann auf der linken Seite in die Parkplatzeinfahrt hinein.

Noch viel mehr lokale Sportnachrichten lesen Sie im neuen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel - ob Golf, Fußball, Judo oder Rudern.

„Die Kneipe im S-Bhf Siemenstadt ist schon länger nicht mehr in Betrieb: ein Falco-Plakat von 1986 , am Boden alte Kindl-Bierdeckel aus den 90-ern.“ Das schrieb unser Newsletter-Autor vor vier Jahren. Jetzt ist das Plakat zum legendären, auch als Live-Album veröffentlichten Falco-Konzert in der Eissporthalle an der Jafféstraße wieder aufgetaucht - und die Siemensbahn soll wieder in Betrieb gehen. Im Newsletter gibt’s die Geschichten zu alldem. Und darüber hinaus haben wir noch eine Frage zu der Bahnhofskneipe an die Newsletter-Leserinnen und -Leser.

: Behala führt den Spandau-Newsletter durch den Südhafen und spricht über Ausbaupläne, Termine, Träume, Bierpaletten und die neue Schulenburgbrücke „Wir sind die Berliner Quarkbar“ : Eigentümer-Ehepaar spricht im Newsletter über das süße Spandau, Wochenmärkte und Wünsche für den Kiez

: Eigentümer-Ehepaar spricht im Newsletter über das süße Spandau, Wochenmärkte und Wünsche für den Kiez XXL-Klassenfahrt nach Sylt: Kant-Gymnasium ist mit 700 Leuten aufgebrochen - der Schulleiter meldet sich noch schnell aus dem Sonderzug

Kant-Gymnasium ist mit 700 Leuten aufgebrochen - der Schulleiter meldet sich noch schnell aus dem Sonderzug Berlins 10 beste Currywürste - auch eine Adresse aus Spandau ist dabei

- auch eine Adresse aus Spandau ist dabei Spandau noch älter? Fünf Wochen Ausgrabungen an der alten Moritzkirche

Fünf Wochen Ausgrabungen an der alten Moritzkirche „Wir sind Sackgasse und keiner informiert uns“: Ärger an der Wilhelmstraße

und keiner informiert uns“: Ärger an der Wilhelmstraße Kritik an den neuen Laternen unter den Bahn-Brücken Klosterstraße

unter den Bahn-Brücken Klosterstraße Vorsicht, Asbest-Warnung an der Falkenseer Chaussee! Was der Stadtrat dazu sagt

an der Falkenseer Chaussee! Was der Stadtrat dazu sagt Viele Nachrichten: Neuer Apfelbaum für Schule, restaurierter Siemens-Park für Siemensstadt, Spree-Dialog im Klärwerk Ruhleben

Neuer Apfelbaum für Schule, restaurierter Siemens-Park für Siemensstadt, Spree-Dialog im Klärwerk Ruhleben Viele Termine im Newsletter : vom Oktoberfest auf dem Fluss bis zum Reformations-Spaziergang in der Altstadt

: vom Oktoberfest auf dem Fluss bis zum Reformations-Spaziergang in der Altstadt Viele Tipps im Newsletter : Erntedankfest im Johannesstift, Golf-Wanderung in Gatow, Leseabend in der Altstadt

: Erntedankfest im Johannesstift, Golf-Wanderung in Gatow, Leseabend in der Altstadt Viel Sport im Newsketter : vom Rudern an der Scharfen Lanke über Judo-Kinder in Kladow bis zu Hertha BSC und den Keglern vom Spandauer SV

: vom Rudern an der Scharfen Lanke über Judo-Kinder in Kladow bis zu Hertha BSC und den Keglern vom Spandauer SV Igel-Tipps für Spandau: keine Milch, aber Futtertipps zum Herbst!

