Tipps und Termine für Berlin-Lichtenberg Dörferwanderung, Rap, Poetry Slam und mehr

Unser Autor DOMINIK LENZE hat aus LICHTENBERG unter anderem folgende Tipps und Themen für Sie:

Dörferwanderung bis nach Falkenberg

Rap trifft Bratsche im Kulturhaus Karlshorst

Feministischer Poetry Slam mit SPD-Frauen

Vernissage: Ölgemälde im „Margaretentreff“

Gesucht: Kunstwerke für Lange Nacht der Bilder

Lange Nacht der Ausbildung

Spieletreff für Erwachsene

Zwischen Lichtenberg und Vietnam: Kurzfilm-Produzent Huy Ngyuen

Unternehmen und Ehrenamt: Bezirksamt sucht Engagierte

Lichtenberger Frauenpreis 2024 geht an Thais Vera Utrilla

Bezirksamtsaffäre: Ermittlungen gegen Stadtrat Kevin Hönicke (SPD)

Niedrige Lebenserwartung in Lichtenberg

Neue Fußgängerüberwege für Hohenschönhausen

Geplante Tram-Linie in Karlshorst wird dieses Jahr nicht fertig

Mega-Aquarium an der Rummelsburger Bucht: So könnte das „Ocean Berlin“ aussehen

Verschwundener 74-Jähriger wieder aufgetaucht

Frittieröl gestohlen und über Bahnhofstreppe geschüttet

