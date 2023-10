Traditionsreiches Berliner Kino in Not Eva Lichtspiele hoffen auf Filmfans und deren Ideen

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit rund 285.000 Mal abonniert. Mit mehr als 39.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unseren Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Als ältestes Kino in Wilmersdorf und eines der ältesten Kinos in Berlin gelten die seit 1913 bestehenden Eva Lichtspiele an der Blissestraße. Doch nun sieht sich der Betreiber Karlheinz Opitz in einer „finanziell prekären Situation“. Als Gründe nennt er Folgen der Coronakrise , die hohe Miete und erhebliche Fixkosten . Opitz hat seine Mietzahlungen reduziert und hofft, die dadurch angehäuften Schulden später begleichen zu können. Eine Eigentümergemeinschaft soll die Hausverwalterin sogar schon gebeten haben, andere Nutzungsmöglichkeiten für den Saal und das Foyer zu prüfen. Bei der Suche nach neuen Einnahmequellen setzt Opitz auf Ideen von Fans des Kinos: Für den 21. Oktober ab 11 Uhr lädt er zu einer Versammlung ein. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

an der Blissestraße. Doch nun sieht sich der Betreiber in einer „finanziell prekären Situation“. Als Gründe nennt er Folgen der , die und erhebliche . Opitz hat seine Mietzahlungen reduziert und hofft, die dadurch angehäuften später begleichen zu können. Eine Eigentümergemeinschaft soll die Hausverwalterin sogar schon gebeten haben, andere Nutzungsmöglichkeiten für den Saal und das Foyer zu prüfen. Bei der Suche nach neuen setzt Opitz auf des Kinos: Für den 21. Oktober ab 11 Uhr lädt er zu einer Versammlung ein. Mehr dazu im Newsletter, diesmal unter anderem: Ausgebrannte Bücherbox kommt als Relikt eines antisemitischen Anschlags ins Museum

Zwangsvollstreckung gegen Street-Art – Malerfirma soll Fassade des Hostels „Happy Go Lucky“ übertünchen

Neue Ladestationen für E-Autos

Gewerbemieter ziehen in sanierte alte Oberpostdirektion am Lietzensee

Anwohnerin will den Fasanenplatz verschönern

Streit um entfernte Sitze: Wurden Obdachlose am Mierendorffplatz verdrängt?

Wir verlosen Konzertkarten

Fußballveteranen von Tennis Borussias „Hans-Rosenthal-Elf“ treffen auf Schalkes Traditionsmannschaft

Übrigens können Sie in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen und gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.