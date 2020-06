Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit mehr als 212.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus REINICKENDORF schreibt Gerd Appenzeller:

Ist TXL unschließbar? Die Flughafengesellschaft ist nun doch unsicher: Vielleicht wird ja Tegel doch noch länger gebraucht. Der Schließungstermin MItte Juni ist jedenfalls nach Tagesspiegel-Recherchen in Gefahr, weil nun doch viele Flugesellschaften ihren Betrieb wieder kurzfristig hochfahren - trotz anhaltender Corona-Krise. Und dass nun über eine TXL-Offenhaltung nachgedacht wird, hat auch mit Corona, nämlich den Abstandsregeln und daraus resultierenden Kapazitätsengpässen in Schönefeld zu tun. Unser Newsletter-Autor, der sich seit langer Zeit mit Tegel publizistisch auseinandersetzt, kommentiert und analysiert das Thema im Newsletter. Weitere Themen unter anderem diesmal:

Ein neues Album von Reinhard Mey

Vorsicht in Corona-Zeiten: Borsighallen gehen auf Nummer sicher

Gesundheitsamt Reinickendorf: Wer schmeißt denn da mit Lehm?

Zwei Tagesspiegel-Redakteure schrieben ein Buch – das kam dabei raus

B-96-Baustelle in Waidmannlust: Wird das denn nie fertig?

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

BVV verabschiedet erstes Neuköllner Bürgerbegehren zu Sauberen Schulen

Kathrin Becker, neue Direktorin des KINDL, über ihren Start inmitten der Corona-Pandemie

Personalproblem im Grünflächenamt

Aktivist*innen sprühen Pop-up-Radweg auf Hermannstraße

Kunstfestival 48 Stunden Neukölln will Kunst zum Publikum nach Hause bringen

Neuköllner Freibäder wieder geöffnet

Und aus MITTE schreibt Julia Weiss:

BVV will temporäre Spielstraßen, Restaurants auf Parkplätzen und mehr Pop-up-Radwege in Mitte

So lief die BVV in der Kirche ab

Sporthallen für Vereine und Schulen öffnen im Juni

Welche Schwimmbäder jetzt wieder geöffnet sind

Hostel auf Nordkoreas Botschaftsgelände ist geschlossen

Was wird aus Karstadt am Leopoldplatz? Mitte sorgt sich um den Standort

