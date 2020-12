Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 232.000 Mal abonniert, bringen Ihnen in diesen Tagen vor allem (aber nicht nur) aktuelle Nachrichten und Hintergründe zur Coronakrise in Ihrem Bezirk. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Sicherer Unterricht trotz Corona? Kaum Lüften, kaum Masken, kaum Seife. Elternteil beklagt Zustände an einer Schule in Prenzlauer Berg.

Digital ist besser I: Wie Pankows Bezirksverordnete in der Pandemie digital tagen sollen – und welche Probleme es dabei gibt

Digital ist besser II: Der legendäre Kulturort Prater soll trotz Corona öffnen – erstmal online. Wie genau soll das gehen?

Die Heidekrautbahn rückt näher: Spatenstich für neuen Bahnhof und weiterer Übergang geplant

Longdrinks aus Flaschen: Mit dieser Idee will eine bekannte Cocktail-Bar in Prenzlauer Berg durch die Pandemie kommen

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

Bezirk wählt neues "bodennahes" Protektionselement zum Schutz von Radwegen

"Was wurde aus Dir, Friedrichshain? Vom Quell des Berliner Schwimmsports hin zur heutigen Wüste" – Schwimmbad-Experte Dirk Franke im Interview

Verlosung eines Schwimmbad-Quartetts

Corona-Update: Zahlen und Schul-Einordnung

Würden Sie Ihre Wohnung kaufen, wenn ganze Mietshäuser verkauft werden? Ein Kiezgespräch

Neuerscheinung zu unbekannten Winkeln in Berlin, darunter 34 in Kreuzberg und neun in Friedrichshain

Neuer Modulbau aus Massivholz für Friedrichshainer Grundschüler

Genossenschaft Diese eG.: CDU und FDP fordern Untersuchungsausschuss, Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen gegen Baustadtrat Schmidt ein

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Zuversicht trotz Corona: Weihnachten „haben wir selber in der Hand“, sagt Ex-General Hanno Graf von Kielmansegg

Waffenstillstand beim Mäusebunker: Abbruchpläne und Denkmalschutzprüfung ruhen – bis Herbst 2021

Erst einmal nur für Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten: Im Bus vor dem Rathaus wird getestet

Werner-von-Siemens-Gymnasium: Eltern wehren sich gegen Schul-Schrumpfung

#AktionKunst: Evangelischer Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf lädt freie Künstler in die Gottesdienste ein

Geschenke- und Weihnachtstipps aus dem Südwesten

Spielen Sie doch mal ein Rollenspiel: Was Olivanders Laden für Zauberstäbe ist, ist „Morgenwelt“ für Spiele jeder Art

„Wer ist denn da endlich aufgewacht?“: Bürgermeinungen zur für den Durchgangsverkehr gesperrten Sedanstraße

Tolle Resonanz, auf Sie ist Verlass: Bei der Leser-Suche nach der alten Villa Kohtz ging nach nur neun Minuten die erste Lösung ein (jetzt sind es 84, äh, 86)

