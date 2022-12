Vereinigung der Jungen Union hat gewählt Nikita Busch ist Vorsitzender der Schüler Union Lichtenberg

Der 18-jährige Nikita Busch wurde als Vorsitzender der „Schüler Union Lichtenberg“ einstimmig wiedergewählt. Die „Schüler Union“ ist eine selbstorganisierte Vereinigung der Jungen Union und engagiert sich vorrangig in bildungs- und schulpolitischen Fragen. Nikita Busch ist Abiturient an einem Berliner Gymnasium und darf seit September als stellvertretender Bürgerdeputierter im Schul- und Sportausschuss für die CDU-Fraktion Lichtenberg sitzen.

Auch die 18-jährige stellvertretende Vorsitzende, Miriam Schaefer, wurde wiedergewählt. Sie vertritt die „Schüler Union Lichtenberg“ auch im Landesvorstand und wird von der neugewählten Beisitzerin Chantal Müller unterstützt. Darüber hinaus ergänzen den Vorstand Anthony Margraf als Schriftführer sowie Ede Schwarz als Beisitzer.

Großes Thema für die „Lichtenberger Schüler Union“ ist derzeit der Aufschub der Schulsanierungen. Während an manchen Schulen im kommenden und darauffolgenden Jahr die Arbeiten beginnen sollten, verzögern sie sich nun an einigen Schulen, zum Beispiel dem Coppi- und dem Kant-Gymnasiums, weit nach 2026.

