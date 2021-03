Unsere Newsletter sind berlinweit 240.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Im PANKOW-Newsletter (mit Prenzlauer Berg u.a.) von Christian Hönicke stehen die Parks diesmal im Mittelpunkt:

Vier Jahre Bauzeit: WLAN, Bäume, neue Wege - der Mauerpark wird umgestaltet

Park-Zerstörung I: Hundehalter kontern "Hundehasser und Egoisten" – und kritisieren das Grünflächenamt

Park-Zerstörung II: Fast 4000 Bäume in nur vier Jahren wurden in Pankows Grünanlagen gefällt – was sagt das Bezirksamt dazu?

Entscheidung zu Buchholz-Nord naht: Es ist eines der größten Gewerbegebiets-Potenziale - übernimmt das Land Berlin die Planung vom Bezirk?

Statt Robben & Wientjes: Neuer Komplex an der Prenzlauer Allee entsteht – wir zeigen die Pläne

Sanierung oder Neubau? Koalitions-Streit um die Zukunft des Jahn-Stadions geht weiter – Grüne und Linke kritisieren Vorgehen des Senats

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG meldet Nele Jensch diese Nachrichten:

Pop-Up-Radweg am Landwehrkanal bleibt dauerhaft

Sport im Görli bald ganzjährig: Bolzplatz soll überdacht werden

"In meinen Werken steht der Mensch im Mittelpunkt": Künstlerin Katerina Voronina ehrt ermordete brasilianische Aktivistin mit Wandgemälde

Straßenumbenennung nach Audre Lorde auch in Tempelhof-Schöneberg geplant

Superwahljahr 2021: Grüne nominieren Kandidat*innen fürs Abgeordnetenhaus, Linke für die Bundestags-Landesliste

Buchtipp: Food Code - die digitale Revolution auf dem Teller

Shutdown-Lockerungen: Viele Museen im Bezirk öffnen erstmal wieder

Gegen das Vergessen: Zehn neue Stolpersteine für ermordete Jüdinnen und Juden im Bezirk

Tauziehen zwischen Senat und Eigentümer: Zukunft des SEZ an der Landsberger Allee könnte sich im Sommer entscheiden

Und aus STEGLITZ-ZEHLENDORF hat Boris Buchholz neue Meldungen und Spaziertipps:

„Wir beobachten mit Sorge die sinkenden Wasserstände in vielen Kleingewässern”: Seit einem Jahr streifen Stadtnatur-Ranger durch den Südwesten – mit Oskar, dem Terrier

Personal, Pandemie, Trockenheit: Der Landschaftspark Glienicke bleibt gesperrt

Den Bibern auf der Spur: Spaziergang am Teltowkanal mit Derk Ehlert

Bestzeiten suchen: Der 1. Berliner Osterlauf führt rund um den Schlachtensee

Bürger müssen in den Saal: Bericht von der halbdigitalen BVV

Frust in der Gutzmannstraße: Nach wie vor nutzen Autos die Gehwege als Fahrbahnerweiterung

Trauer um eine begeisterte Pädagogin: Eva-Maria Kabisch wird am Donnerstag in Nikolassee beerdigt

Gedenken: Stolpersteine für die Familien Langhans und Kohn

Bier fast aus Lankwitz: Brewdog braut für Aldi Süd

376 PS? Der Porsche, der aus dem Kinderzimmer schwebte, kommt höchstens auf 210 Pferdestärken, weiß ein Leser

