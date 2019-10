Schiedlich friedlich: erst Konzert, dann Versammlung

Die Aktivisten von Extinction Rebellion wollen bis Montag weitermachen mit Blockaden in Berlin. Am Samstagabend haben sie allerdings ihren nach eigenen Angaben letzten Konzertabend im "Klimacamp" am Kanzleramt eingeleitet. Für 16 Uhr am Sonntag ist am selben Ort eine "Bürger:innenversammlung" angekündigt, um Vorschläge für den Klimaschutz zu erarbeiten. Wir beenden an dieser Stelle unsere Live-Berichterstattung für den Samstag und wünschen wahlweise eine musikalische oder geruhsame Nacht. Danke für Ihr fortgesetztes Interesse!