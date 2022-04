Sprachnachrichten aus der Hauptstadt: Geschichte und Gegenwart des 1. Mai

In einer knapp 30-minütigen Sonderfolge des Checkpoint-Podcasts "Berliner & Pfannkuchen" sprechen Ann-Kathrin Hipp und Lorenz Maroldt über die bewegte Geschichte des Tags der Arbeit in Berlin in den vergangenen Jahrzehnten. Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt, seit Anfang der 80er in der Stadt, erinnert an unterschiedliche Strömungen wie hedonistische Linke und Kaderlinke, in einer Sprachnachricht berichtet der Alt-Linke Hauke Benner an die Ausschreitungen am 1. Mai 1987 - als Kreuzberg vorübergehend eine autonome Republik war.

Was die Gegenwart bringen wird, ist natürlich auch ein Thema. Demo-Veranstalter sagen, was sie auf die Straße treibt. Außerdem melden sich Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik und Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel zu Wort - letzterer bringt neben Mai-Demo und Straßenfesten noch ein weiteres wichtiges Thema auf: das Hähnewettkrähen am Wochenende.

Hören Sie doch mal rein!