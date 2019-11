Das Clubsterben in Berlin hat neue Opfer gefunden. Im Frühjahr 2020 soll Schluss sein mit Party im besonders für seine Fetisch-Feiern bekannten Club KitKat und für den Sage-Club - beide Teilen sich dieselben Räumlichkeiten in einem Gebäude Köpenicker Ecke Brückenstraße in Mitte.

Im Juni müssen die Clubs dann weichen, sagte der Geschäftsführer der Clubcommission, Lukas Drevenstedt, der „Berliner Zeitung“. Trotz der Kündigung hoffe er noch auf eine Einigung mit dem Vermieter, erklärte Drevenstedt. Noch sei auch nicht klar, was mit dem Clubstandort in Zukunft geschehen soll.

[In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Schon in den vergangenen Jahren hatten immer wieder Läden schließen müssen. 2018 etwa der Club „Jonny Knüppel“ auf der Lohmühleninsel oder der Bassy Cowboy Club in der Schönhauser Allee. 2019 schloss der „Farbfernseher“ in Kreuzberg wegen einer Neunutzung.

Der CDU-Politiker Christian Goiny kämpft deshalb laut „Berliner Zeitung“ jetzt dafür, eine Koordinierungsstelle die zwischen Hauptverwaltungen, Bezirksämtern und Clubs vermittelt. Denn bislang, so Goiny, gebe es keine Hilfe des Lands Berlin, wenn es um die Sicherung von Standorten oder die Suche nach neuen Räumen gehe.

Die Berliner Clubszene ist für Berlin ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Laut einer Studie, die im Frühjahr 2019 veröffentlicht wurde, generiert die Clubszene einen Jahresumsatz von fast 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Im Jahr finden fast 58 000 Veranstaltungen statt bei denen 71 000 Künstler auftreten.