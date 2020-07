Bericht: Spandauer Paar kehrt aus Großbritannien-Urlaub zurück – siebenköpfige Familie und weitere sechs Kontaktpersonen mit Coronavirus infiziert

Einehat sich mit dem Coronavirus infiziert. Zuvor war ein Ehepaar offenbarDas berichtet die "Berliner Morgenpost" am Dienstag. Zuvor hatte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montag im Gesundheitsausschuss von ersten Infektionen bei Reiserückkehrern gesprochen: Die Senatorin erwähnte eine Familie mit sieben Personen aus Spandau, die über den Flughafen Schönefeld aus dem Urlaub zurückgekommen sei. Details zu dem Fall wie das Land, aus dem die Familie einreiste, nannte sie am Montag nicht.

Wie die Spandauer Gesundheitsamtsleiterin Gudrun Widders der Zeitung sagte, handle es sich bei der von Kalayci erwähnten Familie um ein Ehepaar aus Spandau, das am Abend des 16. Juli mit einem Flug aus Manchester am Flughafen Schönefeld gelandet sei. Das Paar habe sich erst am 21. Juli durch die Vorlage eines positiven Testergebnisses beim zuständigen Amt gemeldet. In dem Bericht heißt es weiter, das Ehepaar habe angegeben, bereits bei der Rückkehr leichte Symptome bei sich festgestellt zu haben und erst am 20. Juli einen Test gemacht zu haben. Alle Mitglieder des Haushaltes - vier Kinder und die Schwiegermutter - seien inzwischen positiv getestet worden.

48 Kontaktpersonen ermittelt worden, die mit den Rückkehrern engeren Kontakt hatten. Neben den sieben Haushaltsmitgliedern hätten sich sechs weitere Menschen infiziert, negative Testergebnisse würden von weiteren 15 Personen vorliegen. Diese müssten laut Widders jedoch weiterhin in Quarantäne bleiben, weil es möglich sei, dass sie in den nächsten Tagen noch Symptome entwickeln. Von weiteren Personen, die sich erst am Freitag beim Gesundheitsamt meldeten, stünden die Testergebnisse noch aus.



In der Corona-Infektionsschutzverordnung von Berlin ist festgehalten, dass Menschen, die nach Berlin einreisen und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 14 Tagen vor der Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben, verpflichtet sind, sich unverzüglich nach Hause oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und dort für 14 Tage abzusondern. Außerdem müssen sie sich unverzüglich beim zuständigen Gesundheitsamt melden. Falls sie Symptome haben, die auf eine Corona-Infektion hindeuten, müssen sie dies ebenfalls melden. Eine Ausnahme von der Quarantäne kann erreicht werden, wenn die Betroffenen ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen, das höchstens 48 Stunden vor der Einreise nach Deutschland vorgenommen wurde.

Im Bericht weist Amtsärztin Gudrun Widders darauf hin: „England ist und war zu diesem Zeitpunkt jedoch kein Risikoland“. Die Eheleute, die demnach vom 12. bis 16. Juli in Großbritannien waren, begingen laut dem Bericht also keine Ordnungswidrigkeit, als sie sich nicht sofort beim Gesundheitsamt meldeten und offenbar auch nicht in Quarantäne gingen.