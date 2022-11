„Dramatische Anzahl von Kollisionsopfern“ : Immer wieder prallen Vögel gegen die Glasfassaden der BER-Terminals

Tierschützern fordern in einem offenen Brief eine umfassende Vogelschutz-Sanierung des Hauptstadtflughafens. Regelmäßig fänden Experten tote Tiere am BER.