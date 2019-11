Weitestgehend friedlich verliefen in der Lausitz am Samstag die Proteste des Aktionsbündnisses „Ende Gelände“ gegen den Kohleabbau (lesen sie hier die Details im Liveblog). Am frühen Morgen besetzten knapp 1000 Aktivisten die Braunkohle-Tagebau-Anlagen in Jänschwalde und in Welzow-Süd, am Nachmittag hatten alle die Gruben dort wieder verlassen.

In Jänschwalde, wo rund 400 Aktivisten auf dem Gelände waren, holte die Polizei bereits gegen Mittag rund 140 von ihnen angesichts der kalten Temperaturen mit beheizten Fahrzeugen des Tagebaubetreibers Leag aus dem Areal. Die anderen verließen es zu Fuß.

Ebenfalls am Morgen hatten zudem 200 Demonstranten versucht, auf das Gelände des Kraftwerks Jänschwalde einzudringen. Die Polizei hatte vorher angekündigt, das zu verhindern, und sicherte das Areal mit einem großen Aufgebot von Einsatzkräften ab. Das Energieunternehmen Leag fuhr das Kraftwerk auf ein Minimum herunter.

"Wir wagen den sofortigen Kohleausstieg"

Am Morgen hielten zudem Kohle-Kumpel am Kraftwerk und an den Anlagen Mahnwachen ab, um für die Erhaltung der Tagebaue zu werben. „Wir lassen die Lausitz nicht ausradieren“, stand auf einem Transparent der Bergleute. In den Gruben ruhte aus Sicherheitsgründen die Kohleförderung.

Polizeibeamte versuchen Besetzungen der Jänschwalder Anlagen durch Portestler zu verhindern. Foto: Patrik Pleul / dpa

Die Proteste von „Ende Gelände“ richteten sich gegen die Klimapolitik der Bundesregierung. Die Aktivisten fordern einen sofortigen Kohleausstieg. Ziel der Bundesregierung ist ein Kohleausstieg bis spätestens 2038. Umweltverbände fordern einen Ausstieg bis 2030.

Zu den Protesten aufgerufen hatte das Bündnis „Ende Gelände“. „Die Politik wagt es, noch fast 20 Jahre Kohle zu verheizen. Ende Gelände wagt heute den sofortigen Kohleausstieg“, erklärte Sprecherin Nike Mahlhaus.

Drei Beamte wurden leicht verletzt

In Jänschwalde kam es am Morgen zu Rangeleien zwischen Polizei und Aktivisten. Bei den Auseinandersetzungen seien drei Beamte leicht verletzt worden, sagte Brandenburgs Polizeisprecher Torsten Herbst. Zu möglicherweise verletzten Demonstranten lagen zunächst keine Informationen vor.

Im südlich von Cottbus gelegenen Tagebau Welzow-Süd, den etwa 500 Klimaschützer blockierten, machten sich am frühen Nachmittag zunächst 100 Kohlegegner auf den Weg, um die Grube wieder zu verlassen – freiwillig und friedlich, wie Polizeisprecher Torsten Herbst sagte. Später verließen auch die restlichen Demonstranten das Gelände.

Trotz großer Polizeipräsenz: Den Aktivisten gelang es, Kohletransportgleise zu blockieren. Foto: Christophe Gateau / dpa

Polizisten hatten sich zuvor in der Grube zwischen Demonstranten und Großanlagen gestellt, um Besetzungen etwa von Baggern zu verhindern. Zudem besetzten Kohlegegner an drei Stellen Gleise der Kohlebahn des Betreibers Leag: in Koppatz, Groß Oßnig (Spree-Neiße) und am Kraftwerk Jänschwalde.

"Die Politik hat den Strukturwandel verschlafen"

„Ich verstehe Menschen in der Lausitz, die Angst um ihre berufliche Zukunft haben und auch die Wut. Ich glaube aber, die Wut richtet sich doch eigentlich eher gegen die Politik, die es Jahrzehnte verschlafen hat, den Strukturwandel ordentlich einzuleiten“, sagte Kaya Fiedel von „Ende Gelände“, die mit 300 weiteren Kohlegegnern die Gleise in Jänschwalde blockierte. Am späten Nachmittag wurde auch diese Blockade aufgelöst.

Die Brandenburger Polizei hatte sich darauf vorbereitet, die Proteste mit ausreichend Personal zu begleiten. Am Samstag waren 1300 Beamte im Einsatz. Zuvor hatten auch Rechtsextremisten gegen die Klimaproteste mobilisiert.

Brandenburgs neuer Innenminister Michael Stübgen (CDU) war in der Lausitz mit dem Polizeipräsidenten unterwegs. Man sei ständig mit der Einsatzzentrale in Kontakt, sagte er dem Tagesspiegel beim Kraftwerk Jänschwalde. Es sei ein sehr komplexer Einsatz, das habe man schon vorher gewusst. „Wir haben friedliche Demonstrationen wie hier, aber wir haben auch vereinzelte Übergriffe auf Tagebaugelände und Gleisanlagen, und da wird geprüft, wie wir diese Rechtsverstöße beenden können“, sagte er am frühen Nachmittag. (mit dpa)