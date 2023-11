Türkischer Präsident in Berlin Was sagt die Sonnenallee zum Erdoğan-Besuch?

Wahrscheinlich ist es der umstrittenste Staatsbesuch seit Langem: Am Freitag empfängt Bundeskanzler Olaf Scholz den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in Berlin. Vorab hatten zahlreiche Politiker und Verbände eine Ausladung gefordert, nachdem Erdoğan die terroristische Hamas als „Befreiungsorganisation“ bezeichnet und das Existenzrecht des israelischen Staates infrage gestellt hatte.

Aber wie steht eigentlich die türkische Community in Berlin zu dem Besuch? Und was denkt man auf der Sonnenallee, wo es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Ausschreitungen kam? Wie positionieren sich die Menschen hier zu Erdoğan und seinen Äußerungen? Team Checkpoint war vor Ort und hat Stimmen gesammelt.

Die Gespräche zeigen: Viele Menschen sind zurückhaltend, sich zu dem Thema zu äußern. Es herrschen Unsicherheit und Misstrauen gegenüber Medienvertretern. Drei türkische Männer haben sich dennoch ausführlich zum türkischen Präsidenten geäußert - und zeichnen mit ihren gegensätzlichen Positionen das Bild einer gespaltenen Community.