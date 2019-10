Demo vor dem Kanzleramt

Aktivisten beklagen, die Polizei sperre das Bundeskanzleramt weiträumig ab.

Meine Kollegin Nina Breher fragt nach bei der Polizei: "Nein, das ist nicht abgeriegelt. Das ist ein Sicherheitsbereich, der immer eingerichtet wird, wenn größere Termine oder Veranstaltungen des Kanzleramts stattfinden. Touristen können ein- und ausgehen wie immer“, sagt eine Sprecherin.

Was steht denn so an? Ein Blick in den Terminkalender von Kanzlerin Angela Merkel (CDU): „Heute tagt wie üblich das Bundeskabinett unter Leitung der Bundeskanzlerin“, heißt es da. Das Bundeskabinett will ausgerechnet heute das Klimapaket beschließen.

„Im Anschluss empfängt die Bundeskanzlerin den Präsidenten der Republik Ecuador, Lenin Moreno, mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt. In einem anschließenden Gespräch werden die bilateralen Beziehungen, die Lage in der Region und globale Fragen im Mittelpunkt stehen.“ Volles Programm also.