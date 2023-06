Foto-Fahndung nach Schalke-Fans Berliner Polizei sucht Gewalttäter aus dem Olympiastadion

Nach einem gewalttätigen Streit im Gästeblock des Berliner Olympiastadions sucht die Polizei mit Bildern nach den tatverdächtigen Fans. Am Mittwoch veröffentlichte sie Fotos von sechs Männern, die an schwerem Landfriedensbruch, Körperverletzungen, tätlichen Angriffen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte beteiligt gewesen sein sollen.

Es geht dabei um Vorfälle beim Fußball-Bundesligaspiel von Schalke 04 gegen Hertha BSC am 23. Oktober 2022. Nach der 1:2-Niederlage ihrer Mannschaft in Berlin waren im Schalker Fanblock Anhänger des Gästeteams untereinander in Streit geraten. Die Polizei schritt ein – und wurde selbst Ziel der Gewalt.

Ein Beamter stürzte eine Treppe hinab und wurde daraufhin von mehreren Personen gegen den Kopf geschlagen und getreten. Der Polizist erlitt schwere Kopfverletzungen. Mehrere weitere Einsatzkräfte wurden leicht verletzt.

Siebter Tatverdächtiger bereits identifiziert

Mit der Veröffentlichung von Bildern von sechs Verdächtigen (zu finden hier auf der Website der Polizei Berlin) bittet die Polizei die Bevölkerung nun um Mithilfe, um die mutmaßlichen Gewalttäter ausfindig zu machen. Auch Beobachtungen vor, während oder nach der Tat könnten dafür hilfreich sein. Ein siebter Tatverdächtiger wurde bereits im Vorfeld identifiziert.

Wer Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Schalke-Fans machen kann, kann sich an das für Sportgewalt zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamts in der Ringbahnstraße 132 wenden. Es ist unter der Telefonnummer 030/4664-964510, per E-Mail, über die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle unter dem Stichwort „Wiedererkannter Straftäter anlässlich des Fußballspiels Hertha BSC gegen FC Schalke 04“ zu erreichen.