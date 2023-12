Früher als erwartet : Berliner U-Bahn U3 fährt nach Kabeldiebstahl und Reparaturen wieder normal

„Seit dem Nachmittag fährt die U3 wieder wie gewohnt, also in der Hauptverkehrszeit alle fünf Minuten“, hieß es von der BVG am Mittwoch. Seit Freitag war die U-Bahn im Zehn-Minuten-Takt gefahren.