Fußgängerin in Berlin angefahren Angehörige der Frau prügeln beteiligten Autofahrer krankenhausreif

In Berlin-Mariendorf hat am Montagabend ein Autofahrer eine Fußgängerin angefahren. Im Anschluss verprügelten zwei Angehörige der Frau den Mann so schwer, dass er ins Krankenhaus kam. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Demnach waren der 36-jährige Autofahrer und sein gleichaltriger Beifahrer gegen 19.30 Uhr auf dem Mariendorfer Damm in Richtung Alt-Mariendorf unterwegs. Vor einer roten Ampel am Glärnischweg wechselte der Fahrer auf die rechte Spur, als die Fußgängerin von links zwischen den Autos hervorgetreten sei, die auf den anderen Fahrspuren warteten. Der 36-Jährige fuhr die 55-Jährige an, wobei diese am Bein verletzt wurde. Anschließend alarmierte der Fahrer die Polizei und den Rettungsdienst und kümmerte sich um die Frau.

Einige Minuten später seien der 29-jährige Sohn und ein bislang unbekannter Angehöriger der 55-Jährigen hinzugekommen und hätten sich nach dem Unfallgeschehen erkundigt. Danach sollen sie auf den 36-jährigen Autofahrer eingeschlagen haben, bis der Mann zu Boden ging. Dort attackierten sie ihn mit Fußtritten weiter. Als der Beifahrer zu schlichten versuchte, wurde er mit einem Faustschlag am Kopf getroffen.

Die Besatzung des zwischenzeitlich eingetroffenen Rettungswagens ging schließlich dazwischen, um eine weitere Gewalteskalation zu verhindern. Die Einsatzkräfte brachten die Fußgängerin mit einer Beinfraktur zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Auch der Autofahrer und der Beifahrer mussten im Krankenhaus versorgt werden; der Autofahrer verblieb mit einer Kopfverletzung dort stationär.

Nur mit Mühe sei es der Polizei gelungen, den 29-Jährigen zu beruhigen. Nachdem die Polizei die Personalien des Mannes aufgenommen hatte, stellte dieser eine Strafanzeige gegen den Autofahrer, der ihn bei der Prügelei mit einem Faustschlag am Auge verletzt haben soll.