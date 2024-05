„Gemeinsam für jüdisches Leben“ Fridays for Israel ruft zu Solidaritätsdemo vor Berliner Humboldt-Universität auf

Nach der Besetzung und anschließenden Räumung des Instituts für Sozialwissenschaften ruft die Gruppe „Fridays for Israel“ zu einer Solidaritätskundgebung vor der Berliner Humboldt-Universität auf. Sie soll an diesem Freitag, 24. Mai, um 16.30 Uhr vor dem Hauptgebäude der Uni stattfinden.

„Antisemitismus darf an unseren Universitäten nicht akzeptiert werden. Wir stehen an der Seite jüdischer Studierender“, heißt es in dem Aufruf. Man wolle „gemeinsam für jüdisches Leben und das Existenzrecht Israels“ demonstrieren.

Bereits vor zwei Wochen hatte die Gruppe zu einer solchen Demonstration vor der HU aufgerufen. 150 Menschen kamen, um gegen Israelfeindlichkeit an Berliner Universitäten zu demonstrieren.

Propalästinensische Aktivisten hatten am Mittwoch Räume der Universität aus Protest gegen Israel und zur Unterstützung der Palästinenser besetzt. Die Universitätsleitung duldete das zunächst und setzte auf einen Dialog mit Besetzern und Wissenschaftlern.

Am Donnerstagabend räumte die Polizei das besetzte Gebäude. Nach Angaben von Universitätspräsidentin Julia von Blumenthal geschah das auf Anweisung von Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) in Übereinstimmung mit dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU).