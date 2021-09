Karten für den humanitären Einsatz

Mitarbeitende des Pharmaunternehmens Pfizer haben heute Kartendaten für eine Open Street Map erstellt. Angeleitet wurde das Projekt vom Deutschen Roten Kreuz. Die Hilfsorganisation beteiligt sich seit 2019 an dem Projekt „Missing Maps“, bei dem eine umfassende und frei zugängliche Karten-Datenbank für humanitäre Organisationen entstehen soll.