Gerüchte über Gerüchte Sind Kylie Jenner und Timothée Chalamet ein Paar?

Aktuell heißt es wieder: Hippie-Kluft überschmeißen, sich ein paar Fendern ins Haar binden und ins kalifornische Coachella-Tal fahren. Hier nämlich findet alljährlich das „Coachella Valley Music and Arts Festival“ statt, kurz „Coachella“, eines der größten Festivals der Welt. Beziehungsweise das größte Festival, bei dem es nur am Rande um Musik geht. Oder anders formuliert, das Festival, bei dem der Rand eine größere Rolle spielt als die Musik. Hier nämlich stehen Stars neben Sternchen, neben Influencern, Models, Multimillionären und allem, was sonst noch so mit Superlativen beschrieben werden kann.

Bei Ticketpreisen von bis zu 15.000 US-Dollar (fast 14.000 Euro) ist das aber wahrscheinlich gar nicht so verwunderlich. Es gilt also, die Musik zu ignorieren und sich auf das wirklich Wesentliche zu konzentrieren: Wer war da und vor allem: mit wem? Aktuell erhärten sich die Gerüchte, dass Kylie Jenner, die Jüngste aus dem Kardashian-Jenner-Clan, einen neuen Freund hat. Und der soll niemand Geringeres als Schauspieler Timothée Chalamet sein. Jedenfalls waren beide vergangene Woche auf dem Coachella.

Das reicht natürlich nicht, um die Gerüchteküche zum Brodeln zu bringen, dafür braucht es mindestens eine geheime Quelle. Das US-Klatschmedium „Entertainment Tonight“ (ET) will eine solche gefunden haben und die soll gesagt haben, dass die 25-jährige Make-up-Milliardärin den 27-jährigen Oscar-nominierten Jungschauspieler „datet“.

Sie halten die Dinge zu diesem Zeitpunkt zwanglos. eine geheime Quelle in der „Entertainment Tonight“

Die nicht namentlich genannte Quelle relativiert zwar, dass es nicht so ganz so ernst ist, weiß aber, warum: „Sie halten die Dinge zu diesem Zeitpunkt zwanglos (...) Kylie genießt es, mit Timothée abzuhängen und zu sehen, wie es weitergeht.“ Außerdem, zitiert ET die Quelle, habe Kylie wirklich Spaß, „weil es sich ganz anders anfühlt als ihre früheren Beziehungen. Es ist neu und aufregend für Kylie...“

Offiziell hat sich bisher keiner der beiden zu der angeblichen Romanze geäußert und auch ein gemeinsamer Auftritt ist bisher noch nicht dokumentiert. Beim Coachella soll Jenner nämlich entschieden haben, dass sie die Sache noch nicht öffentlich machen wolle: „Sie wollte einfach nur chillen und Spaß mit ihren Freunden haben.“ Sagt die Quelle. In Kombination mit dem Wissen einer anderen geheimen Quelle könnte das aber trotzdem Hand und Fuß haben, diese soll nämlich schon vor drei Monaten geplappert haben, dass Jenner die Beziehung zu dem Rapper Travis Scott, dem Vater ihrer zwei Kinder, pausiert habe.

Aber zurück zur aktuellen Quelle: Die will noch mehr aufgeschnappt haben, und zwar, dass Timothée mit Kylies älterer Schwester Kendall befreundet ist: „Also war es für Kylie einfach, ihn in ihr Leben zu integrieren.“ Okay.

Apropos Kendall, auch sie war auf dem Coachella und auch sie soll frisch liiert sein. Ihr neuer Freund heißt Bad Bunny, ist ein puerto-ricanischer Reggaeton-Star, einer der Headliner des Festivals und der meistgestreamte Musiker auf Spotify.

Keine Einladung zur Met-Gala?

Das Klatsch-hungrige Internet weiß, dass es nichts weiß und vermutet deshalb einfach weiter. Allein die Nachricht, dass die Jenner-Schwestern neue Freunde haben, reicht nämlich nicht. Bereits Anfang März gab es das Gerücht, dass keiner der unzähligen Kardashian-Jenners auf der diesjährigen Met-Gala eingeladen ist. Das ist insofern dramatisch, als die Gala das wichtigste Mode-Event für A-Promis ist. Alljährlich veranstaltet das New Yorker Metropolitan eine Art Charity-Veranstaltung für die Kostümabteilung des Museums, initiiert von „Vogue“-Chefin Anna Wintour. Diese ist auch verantwortlich für die Gästeliste des exklusiven Abends und befand scheinbar, dass Reality-TV-Persönlichkeiten nicht mehr „en vogue“ sind.

Und weil sowohl Bad Bunny als auch Chalamet A-Prominente sind, darüber gibt es keine Diskussion, denken Teile des Internets jetzt, dass Kylie und Kendall sich ihre neuen „Boyfriends“ nur deshalb angelacht haben, um wenigstens als plus Eins doch noch über den roten Teppich des Metropolitan laufen zu können. Man wird sehen. Gerüchte über Gerüchte sind ganz dünnes Eis, aber wenn dieses dann bricht, ist wenigstens wieder Platz für neue Gerüchte und Quellen, die darüber berichten.