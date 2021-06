Der Berliner Abgeordnete Hakan Taş ist von Sicherheitsbehörden 15 Stunden im Sicherheitsbereich des Flughafens in Erbil festgehalten worden. Erst am Samstagnachmittag durfte der kurdisch-stämmige Abgeordnete den Flughafen verlassen und weiterreisen. Er wurde in dieser Zeit laut eigener Aussage zweimal verhört, durfte sich nicht waschen. Erbil ist die Hauptstadt der kurdischen Autonomiegebiete im Irak.

Dem Tagesspiegel sagte Taş am Sonnabendnachmittag nach seiner Freilassung in der Nähe von Erbil, er sei „erschüttert“, dass ihm so etwas nicht nur in der Türkei, sondern auch in Kurdistan passiere. Das Sicherheitspersonal habe ihm seinen Pass abgenommen, er habe die ganze Zeit über kein Essen bekommen, sein Smartphone durfte er nicht benutzen. Polizisten hätten seine Fotos und seinen Instagram-Account durchgesehen und von ihm wissen wollen, wen er zu treffen beabsichtige.

Taş nimmt an einer Delegationsreise zu einem Friedenskongress teil, am 14. Juni soll es eine Pressekonferenz geben. Dem Tagesspiegel sagte Taş, er sei psychisch unter Druck gesetzt worden. Er werde sich aber nicht beugen: „So etwas bin ich aus der Türkei gewohnt. Wir dürfen uns nicht fürchten.“

Seine Festsetzung zeige, dass der Demokratisierungsprozess in der autonomen Republik Kurdistan noch lang ist: „Wir müssen jetzt deutlichere Schritte machen.“ Taş plant, in der Nacht zum 16. Juni über Istanbul nach Deutschland zurückzufliegen.

Unterdessen wurde eine Reise der Hamburger Linken-Abgeordneten Cansu Özdemir nach Erbil schon in Deutschland unterbunden. Sie wurde gemeinsam mit mehr als 20 anderen Menschen am Flughafen von der Bundespolizei an der Ausreise gehindert. Laut eigener Aussage mit der Begründung, dass die "Delegation das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland im Ausland schädigen könnte".

Die Bundespolizei bestätigt NDR 90,3 den Vorfall. Acht Personen wurde die Ausreise untersagt. Auch Özdemir wollte in den kurdischen Autonomiegebieten mit Vertreterinnen und Vertretern der Kurden über die aktuelle Lage sprechen. In einem Schreiben, das ein Mitglied der Delegation erhalten hat, ist davon die Rede, dass die Reise die "Beziehungen zur Türkei weiter negativ belasten" würde.