Hilfe für psychisch Kranke in Neukölln Sozialpsychiatrischer Dienst nimmt Notdienst wieder auf

Der Sozialpsychiatrische Dienst (SpD) in Berlin-Neukölln ist offenbar wieder weitgehend arbeitsfähig. Seit dem 14. März gibt es zumindest an drei Tagen pro Woche wieder einen Not- und Krisendienst, teilte das Bezirksamt mit. Dienstags, mittwochs und donnerstags ist der Notdienst von 8 bis 16 Uhr erreichbar, donnerstags findet außerdem von 13 bis 16 Uhr eine offene Sprechstunde statt.

Wie berichtet hatte der SpD im September den Dienst wegen drastischem Personalmangel einstellen müssen. In einem Hilferuf hatten Mitarbeiter:innen des Gesundheitsamtes darauf aufmerksam gemacht, dass der SpD nicht arbeitsfähig sei.

„Die Handlungsunfähigkeit des sozialpsychiatrischen Dienstes in Neukölln ist nicht nur für den Versorgungsbereich der Klinik sowie niedergelassene Kolleg:Innen, sondern vor allem für die sozialen Träger – die in der direkten Alltagsversorgung psychisch Kranker tätig sind – katastrophal. Aber vor allem die Betroffenen selbst und ihre Angehörigen sind die Leidtragenden“, hieß es seinerzeit in dem Brief. Damals hatten innerhalb kurzer Zeit mehrere Mitarbeiter:innen des Gesundheitsamtes gekündigt, darunter auch die Leiterin des SpD.

Mittlerweile seien mehrere neue Mitarbeiter:innen eingestellt worden, hieß es nun. Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) erklärte, dass die vergangenen Monate nicht immer leicht gewesen seien, „weder für die Mitarbeitenden noch für die Menschen, die unsere Hilfe brauchten.“

Kürzlich seien ein Facharzt für Allgemeinmedizin, zwei neue Psycholog:innen sowie einen Sozialarbeiter eingestellt worden, weitere Neubesetzungen seien geplant. Ziel sei es, den Notdienst „so schnell wie möglich“ wieder von Montag bis Freitag anbieten zu können, hieß es aus dem Bezirksamt.

Zur Startseite