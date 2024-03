Hundenamen, DNA-Spuren, Treffen in Berliner Wohnung Behörden teilen Hunderte neue Informationen zu RAF-Trio

Auf der Suche nach den ehemaligen RAF-Terroristen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub haben die Staatsanwaltschaft Verden und das Landeskriminalamt Niedersachsen am Mittwoch eine Reihe neuer Informationen bekannt gegeben. 760 neue Hinweise seien bei den Behörden eingegangen. Das geht aus der Mitteilung des LKA und der Staatsanwaltschaft am Mittwoch hervor.

Garweg soll sich außerdem in der Wohnung Daniela Klettes aufgehalten haben. Die gesuchte Ex-Terroristin lebte im Berliner Untergrund und wurde am 26. Februar in Berlin-Kreuzberg festgenommen. Im Anschluss wurden die beiden Täter Staub und Garweg mit einer Öffentlichkeitsfahndung in Berlin und ganz Deutschland gesucht.

Garweg, der mutmaßlich in einem Baucontainer in Berlin-Friedrichshain lebte, soll sich auch in Daniela Klettes Wohnung aufgehalten haben. Das beweise ein Foto, auf dem das ehemalige RAF-Mitglied mit zwei Hunden auf dem Sofa sitzend und essend zu sehen sei, so die Behörden in ihrer Mitteilung.

Mehrere Medien hatten Mitte März berichtet, dass der ehemaligen RAF-Terroristin Daniela Klette es kurz vor ihrer Festnahme in Berlin-Kreuzberg gelungen sein soll, die Ermittler auszutricksen und ihren Komplizen Burkhard Garweg zu warnen. Die Kontaktaufnahme bestätigte wenig später auch der BKA-Präsident Holger Münch, der in dem Vorgehen seiner Kollegen allerdings keinen Fehler erkannte.

Das Foto zeigt nach Angaben des Landeskriminalamtes Niedersachsen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Burkhard Garweg zwischen zwei Hunden in Daniela Klettes Wohnung. © dpa/---

Auch Informationen zu Fake-Identitäten und Hunden aufgetaucht

Auch die Namen der Hunde seien nun bekannt: Sie hören auf den Namen Anusch und Lola. Zuletzt war Garweg nach Ermittlungskenntnissen mehrmals mit Hündin Lola spazieren. Er soll an mehreren Orten in Berlin gelebt haben.

Zusätzlich seien weitere Informationen über seine gefälschten Identitäten aufgetaucht. Burkhard Garweg war nicht nur wie bisher bekannt unter dem Namen Martin Becker unterwegs, sondern er nutzte auch die Alias Martin Martens und Martin von Staden. Weitere seien nicht ausgeschlossen, heißt es in der Mitteilung.

Auch Daniela Klette nutzte mehrere alternative Namen. So war sie beispielsweise als Claudia Bernadi, Carlotta Gärtner, Claudia Schmidt und Claudia Schmidt Oliviera bekannt. Darauf deuten neue Funde von gefälschten Ausweisdokumenten und Führerscheinen in ihrer Wohnung hin.

Ernst-Volker Straub war in Klettes Kreuzberger Wohnung

Außerdem haben sich bei den Ermittlungen in Klettes Wohnung neue Informationen über den dritten Verdächtigen des RAF-Trios ergeben. Ernst-Volker-Straub soll sich ebenfalls in der Unterkunft in Berlin-Kreuzberg aufgehalten haben. Darauf deuten DNA-Spuren.

Folgende Fragen stellen die Ermittlungsbehörden an die Bevölkerung: Zur Person Burkhard Garweg: Burkhard Garweg hat zuletzt in einem Bauwagencontainer am Markgrafendamm gelebt. Wo hat er zuvor gewohnt und mit wem?

Hat er ein Auto genutzt?

Wo hat er sich mit seinen Hunden Anusch und Lola bewegt? Gab es Lieblingsorte?

Hat er sich möglicherweise zeitweise im Ausland aufgehalten?

Wo wurde er seit der Festnahme Daniela Klettes am 26.2.2024 gesehen? Zur Person Ernst-Volker Straub: Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Wer hat ihn im Bereich der Sebastianstraße in Berlin oder an anderen Orten gesehen?

Wer hat ihn mit der festgenommenen Daniela Klette oder dem gesuchten Burkhard Garweg gesehen? Zur festgenommenen Person Daniela Klette: Wo hat sich die Beschuldigte in den letzten 30 Jahren aufgehalten?

Hat sie ein Auto genutzt?

Wo ist sie mithilfe ihrer Aliaspersonalien aufgetreten bzw. hat sie sich ausgewiesen?

Wo hat sie sich mit ihrer Hündin, die auf den Namen Maleika hört, bewegt? Gab es Lieblingsorte?

Wer kann Angaben zu möglichen Auslandsaufenthalten von ihr machen?

Die flüchtigen Ex-RAF-Mitglieder sind möglicherweise bewaffnet. Das zeigen auch die Funde in Daniela Klettes Wohnung. Die ehemalige RAF-Terroristin hortete Kalaschnikows, eine Panzerfaust und eine Pistole. Außerdem fanden die Ermittler wenig später neben einem Kilo Gold auch eine Tatwaffe. Deshalb rät das LKA Niedersachsen den Bürgerinnen und Bürgern dringend davon ab, die Gesuchten selbst anzusprechen.