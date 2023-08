Hymne auf den Liedermacher Schwiegersohn schreibt Song für Reinhard Mey

Das letzte Lied auf dem jüngsten Album von Reinhard Mey ist eine Hymne auf den Liedermacher und gleichzeitig eine Ermutigung, immer weiterzumachen. Nach der Tournee ist vor dem nächsten Album, ist vor der nächsten Tournee.

Dieser Rhythmus wurde im Hause Mey immer gelebt. Wer zwei bis drei Stunden allein mit seiner Gitarre auf der Bühne steht, die eigenen Songs singt und sich gleichzeitig selbst moderiert, hat natürlich immer Angst, den Text zu vergessen. Dazu hat sich der in Berlin geborene Liedermacher früh schon bekannt.

Passiert ist es, wenn überhaupt, eher unbemerkt und bemerkenswert selten. Meys kanadischer Schwiegersohn Matthew Pearn hat ihn am Ende der letzten Tournee mit einem Lied überrascht, in dem es genau darum geht. Und dass es gar nichts macht, weil ja so viele Menschen da sind, die mitsingen können.

Matthew Pearn weiß, wie viele Menschen mitsingen wollen

Die Mitsing-Erfahrung hat Reinhard Mey natürlich auch schon gemacht, besonders intensiv, seit er seine früheren strengen Regeln gelockert hat, einige seiner größten Hits wie „Gute Nacht, Freunde“ oder „Über den Wolken“ live nur einmal alle paar Tourneen zu singen. Das sind schließlich längst Klassiker, die fest zum deutschen Liedgut gehören.

Am Ende seiner jüngsten Tournee, deren letzte Station in Wien war, saß die Tourneefamilie, wie es das Ritual will, beim nächtlichen Mahl zusammen. Plötzlich griff Matthew Pearn zur Gitarre und spielte das Lied, das er eigens für den Schwiegervater geschrieben hat, für den „Song Maker“, für den, der die Wahrheit schreibt, der richtig von falsch unterscheiden kann, der etwas „weiß-er“ geworden ist und ein bisschen „weiser.“

Reinhard Mey hat sich über die Überraschung so gefreut, dass er den Kollegen bat, das Lied noch einmal im Studio aufzunehmen. Als er sich endlich entschieden hatte, welches der 16 Konzerte das Album zur Tournee bestreiten sollte, fiel die Wahl auf Wien. Und zum krönenden Abschluss singt als Bonus-Track auf dem aktuellen Album Matthew Pearn mit seiner helleren Stimme den Song, den die Konzertbesucher nie gehört haben.

Der Refrain ist auch eine Motivation für den akribisch arbeitenden Liedermacher, sich einfach auch mal auf seine Fans zu verlassen. „Wenn du die Worte vergisst, werden wir mitsingen“, heißt es da. „Diese wunderbaren Lieder. Wir werden da sein.“