In Berlin-Rummelsburg Dritter Mann nach Vergewaltigung im Görlitzer Park festgenommen

Ein dritter Tatverdächtiger im Fall um die Vergewaltigung im Görlitzer Park ist am Donnerstagnachmittag festgenommen worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Demnach nahmen Intensivfahnder des Landeskriminalamtes den 22-Jährigen gegen 14 Uhr in Rummelsburg fest. Zuvor war er auf dem Gehweg der Lückstraße gesehen worden. Nach dem Mann war per Haftbefehl gesucht worden. Nach Informationen vom Tagesspiegel stammt der Tatverdächtige aus Guinea.

Die Vergewaltigung geschah am 21. Juni 2023 im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg. In der vergangenen Woche hatte es bereits eine erste Festnahme in Zusammenhang mit der Tat gegeben, ein ebenfalls 22 Jahre alter Somalier befindet sich seit Donnerstag vergangener Woche in U-Haft.

Am Montag dieser Woche war ein weiterer Tatverdächtiger in Kreuzberg festgenommen worden. Er stammt aus Guinea-Bissau.

Das Opfer, eine 27-Jährige, war am 21. Juni frühmorgens mutmaßlich von einer Dealer-Gruppe im Görlitzer Park vergewaltigt worden. Die Tat ereignete sich vor den Augen ihres gleichaltrigen Freundes. Dieser war von den Männern verletzt und zu Boden gebracht worden. Beiden Opfern wurden zudem Wertgegenstände gestohlen. (Tsp)