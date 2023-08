Nach Vergewaltigung in Berliner Grünanlage CDU und SPD erwägen Zaun um den Görlitzer Park

Die schwarz-rote Koalition in Berlin erwägt, einen Zaun um den Görlitzer Park zu bauen und die Grünanlage nachts abzuschließen. „Ich bin für Wege und Lösungen offen, die darauf abzielen, die Sicherheit vor Ort für die Nutzer*innen des Parks und die Anwohnenden zu verbessern. Das kann zum Beispiel die nächtliche Absperrung oder Ausleuchtung des Parks sein, so wie es Polizeipräsidentin Slowik vorgeschlagen hat“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Raed Saleh dem Tagesspiegel. In anderen Metropolen habe diese Maßnahme bereits mehr Sicherheit und weniger Kriminalität in öffentlichen Grünanlagen geführt.

Ähnlich hatte sich zuvor auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) geäußert. „Es ist ein interessanter Ansatz, den Görlitzer Park zu umzäunen und nachts abzuschließen“, sagte Wegner im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zugleich müssten dunkle Ecken baulich offener gestaltet und besser beleuchtet werden.

Auch brauche es „mehr Polizeipräsenz und eine konsequente Ahndung von Straftaten“, erklärte der Regierende. Die Aussagen von Wegner und Saleh sind kein Zufall. Beide Parteien sollen sich auf den Schritt nach Tagesspiegel-Informationen schon intern verständigt haben.

Zuvor hatte Polizeipräsidentin Barbara Slowik unter anderem tragfähige Konzepte für Beleuchtung, Müllentsorgung, Toiletten und Spielplätze am Görlitzer Park gefordert. Sie regte auch an, das Parkgelände einzuzäunen und den Zugang zeitlich zu beschränken.

Aus Sicht von SPD-Chef Saleh müsse angesichts der derzeitigen Lage im Görlitzer Park schnell gehandelt werden. „Die aktuelle Situation in und um den Görlitzer Park in Kreuzberg ist nicht akzeptabel. Die Sicherheit im öffentlichen Raum für alle ist eine Grundvoraussetzung unseres demokratischen Zusammenlebens und der Freiheit der Stadt Berlin.“ Wer dies nicht akzeptieren wolle und im oder im Umfeld des Parks Gewalttaten begehen, müsse „mit der Härte unseres Rechtsstaats verfolgt werden“, sagte Saleh.

Tatverdächtige nach Gruppenvergewaltigung im Görlitzer Park festgenommen

Über die dramatische Situation im Görlitzer Park wird seit Tagen debattiert. Auslöser ist das Bekanntwerden der Gruppenvergewaltigung einer 27-jährigen Frau in dem Park, die sich laut Polizei bereits am 21. Juni ereignet hat.

Die mehreren Täter sollen das Opfer und ihren Freund zunächst ausgeraubt und die Frau dann vor den Augen ihres Freundes vergewaltigt haben. Inzwischen hat die Polizei zwei 22-jährige Tatverdächtige festgenommen. Bei den Tätern soll es sich um Drogendealer handeln.

Anwohner berichten unter anderem wegen der dort verbreiteten Dealer- und Drogenszene seit langem von unhaltbaren Zuständen im Park und dessen Umfeld.

Um mehr Sicherheit in Parks und öffentlichen Plätzen soll es auch bei einem Sicherheitsgipfel gehen, zu dem der Regierende Bürgermeister Kai Wegner für September eingeladen hat. Unter Mitwirkung der Berliner Polizei, Feuerwehr und des Verfassungsschutzes soll dabei diskutiert werden, wie eine Stärkung der Sicherheitsbehörden und eine Verbesserung der Sicherheitslage in Berlin gelingen kann. Im Anschluss soll ein Maßnahmenpaket verabschiedet werden.