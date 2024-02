„Gedenken nicht instrumentalisieren“ Zwist um politische Flaggen bei Hanau-Demo in Berlin

Er wolle keine Ruhe geben – „bis Gerechtigkeit geschieht“, sagt Çetin Gültekin. „Wir lassen nicht zu, dass die Namen der Opfer vergessen werden. Wir tragen die Namen überall hin, seit vier Jahren“, schildert er in einem Statement der „Initiative 19. Februar“. Çetin Gültekin ist der Bruder des ermordeten Gökhan Gültekin, dessen Tod sich am 19. Februar zum vierten Mal jährt. Der damals 37-Jährige und acht weitere Menschen wurden 2020 im hessischen Hanau von einem Rechtsextremisten getötet, mehrere weitere Personen wurden verletzt. Die Opfer hatten Migrationsgeschichte. Anschließend tötete der Täter seine Mutter und schließlich sich selbst.

Nicht nur in Hanau wird am Montag der Opfer des rassistischen Anschlags gedacht, bundesweit soll es Gedenk-Aktionen geben. Auch in Berlin.

Zu einem Gedenken mit anschließender Demonstration auf der Sonnenallee erwartet die linke Organisation Migrantifa etwa 2000 Menschen. Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit weiteren linken und migrantischen Initiativen unter dem Motto „Die Konsequenz ist Widerstand“ organisiert. Um 17.30 Uhr soll das Gedenken beginnen. Ab 19 Uhr haben die Veranstalter einen Demonstrationszug gegen rassistische Gewalt in Deutschland geplant.

Das Netzwerk Migrantifa hat sich im Jahr 2020 als Reaktion auf das rassistische Attentat in Hanau gegründet und steht laut ihrem Mitglied Meryem Malik in engem Austausch mit den Angehörigen der Opfer von Hanau.

Diese hatten für die Gedenk-Demonstrationen den Wunsch geäußert, auf politische Symbole zu verzichten. „National-, Partei- und Organisationsfahnen haben in diesem Erinnern keinen Platz. Unser Gedenken soll nicht instrumentalisiert werden“, schreibt die von Angehörigen und Unterstützern gegründete „Initiative 19. Februar“ auf Instagram. Die Forderung ist Folge von Debatten und Protesten zu der Eskalation des Nahostkonflikts.

Migrantifa in der Kritik

Die Migrantifa ist ein loses Netzwerk aus bundesweit agierenden Gruppen, das sich nach den rassistischen Morden von Hanau gegründet hat. Die verschiedenen Gruppen, die sich selbst teils als linksradikal bezeichnen, wollen unter anderem mithilfe von Demonstrationen, Gedenkveranstaltungen und Lesungen auf strukturellen Rassismus aufmerksam machen. Einzelne Gruppen fielen in der Vergangenheit aber auch mit israelfeindlichen Aussagen und Straftaten auf – etwa in den Tagen nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober, aber auch bei früheren Demonstrationen.

So sollen auf der „Revolutionärer 1. Mai“-Demonstration 2021 in Berlin, die von der Migrantifa federführend organisiert wurde, nach Angaben des „Jüdischen Forums“ Teilnehmer:innen die israelfeindlichen Slogans „Intifada bis zum Sieg“, „Apartheid Israel“ und „From the river to the sea, Palestine will be free“ skandiert haben.

Im vergangenen Jahr geriet die Berliner Migrantifa mit einem Video in die Schlagzeilen, in dem es an Neuköllns Integrationsbeauftragte Güner Balci gerichtet hieß: „Zu Recht haben Leute wie du Angst“. Dies wurde als Bedrohung verstanden, der Staatsschutz nahm die Ermittlungen auf, das Landeskriminalamt bot Balci Personenschutz an. Von der Berliner Polizei wird das Migrantifa-Umfeld als „gewaltbereit“ eingestuft. (Tsp)