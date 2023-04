Innerhalb weniger Minuten Autofahrer verursacht zwei Verkehrsunfälle in Berlin

In der Nacht zu Samstag hat ein Autofahrer in Berlin-Reinickendorf innerhalb von wenigen Minuten zwei Verkehrsunfälle verursacht. Wie die Polizei mitteilte, ist der 56-Jährige gegen 23 Uhr die Lindauer Allee entlanggefahren und auf der linken Abbiegespur nach rechts in die Roedernallee abgebogen. Dabei habe er das Auto eines 60-Jährigen auf der rechten Abbiegespur touchiert.

Der 60-jährige Autofahrer soll daraufhin mehrmals gehupt haben. Trotzdem sei der Unfallverursacher laut Polizeimitteilung in Richtung Oranienburger Straße weitergefahren. Er sei dann nach links in die Thyssenstraße abgebogen, dabei mit einem 35-Jährigen Autofahrer zusammengestoßen und schließlich stehen geblieben.

Die Polizei führte einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von rund 1,7 Promille ergab. Der 56-jährige Autofahrer hatte sich am Kopf verletzt und musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein. Die zwei anderen Autofahrer musste nicht medizinisch versorgt werden. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte leitet die Ermittlungen zu beiden Unfällen. (Tsp)

