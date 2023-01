Kein Freitesten mehr notwendig Berliner Senat will Corona-Isolationspflicht lockern

Der Berliner Senat will nach Tagesspiegel-Informationen die Auflagen zur Corona-Isolationspfllicht lockern. Demnach soll ab 16. Januar kein negativer Coronatest mehr erforderlich sein, um die Isolation zu beenden. Voraussetzung dafür ist, dass der Infektionsnachweis fünf Tage her ist und die entsprechende Person 48 Stunden lang keine Symptome hatte. Bisher kann die Isolation nach fünf Tagen nur dann beendet werden, wenn zusätzlich zur Symptomfreiheit ein negativer Schnelltest vorliegt.

Bereits bekannt ist, dass der Senat auf seiner Sitzung diesen Dienstag auch das Ende der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr beschließen will. Diese soll, wie in Brandenburg, mit Beginn des 2. Februars auslaufen. Anstelle einer Pflicht soll es eine Empfehlung geben, eine medizinische Schutzmaske weiterhin in Bahnen und Bussen zu tragen. Alle übrigen Schutzmaßnahmen, wie etwa die Isolationspflicht im allgemeinen und die Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen, bleiben zunächst bestehen.

Eine entsprechend geänderte Corona-Schutzverordnung will der Berliner Senat am Dienstag beschließen. Sie soll zunächst bis zum 12. Februar gelten. Ob danach auch die verbleibenden Schutzmaßnahmen in Berlin fallen, ist offen. Nach Tagesspiegel-Informationen will der Senat Anfang Februar dazu erneut beraten.

Zur Startseite