Keine Kandidatur als Linken-Chefin Kipping will auch nach Ausscheiden aus Senat in Berlin bleiben

Die Linke-Spitzenpolitikerin Katja Kipping wird auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt als Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales in Berlin bleiben. „Ich werde nicht wegziehen, mein Lebensmittelpunkt bleibt Berlin“, sagte die aus Dresden stammende Kipping dem Tagesspiegel am Dienstag. Am Donnerstag schon wird Kipping ihr Amt an ihre Nachfolgerin Cansel Kiziltepe (SPD) übergeben.