Kitas, Schulen, Bürgerämter betroffen Berliner Landesbeschäftigte streiken für mehr Lohn

Viele Berlinerinnen und Berlin müssen sich am Mittwoch aufgrund eines Warnstreiks der Landesbeschäftigten auf Einschränkungen einstellen. „Es wird in jedem Fall Schließungen im Bereich der Kitas geben“, sagte Kalle Kunkel, Sprecher von Verdi Berlin-Brandenburg.

Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) rechnet zudem mit Tausenden teilnehmenden Lehrkräften, Erzieher:innen, Sozialarbeit:innen und Hochschulmitarbeiter:innen. Inwieweit ganze Schulen geschlossen bleiben, war am Dienstag noch offen. Deutliche Einschränkungen werde es mit Sicherheit bei den Angeboten der Bürgerämter geben, hieß es von Seiten der Gewerkschaften.

Bei der ebenfalls streikenden Polizei sowie der Feuerwehr werde der Streik hingegen kaum Auswirkungen für die Berlinerinnen und Berliner haben, versicherte Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Er verwies auf sogenannte Notdienstvereinbarung zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften.

Gewerkschaften fordern Stadtstaaten-Zulage

Neben Verdi, GEW und GdP hat die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt am Mittwoch zu einem Streik in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen aufgerufen. Hintergrund sind Tarifverhandlungen mit den Bundesländern über höhere Löhne für die Landesbeschäftigten. Die Gewerkschaften fordern eine Erhöhung von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Darüber hinaus sollen die Beschäftigten in den Stadtstaaten eine Zulage von 300 Euro erhalten.

Laut Verdi arbeiten in den Berliner Landesverwaltungen, den Bezirken, den Hochschulen und den Kita-Eigenbetrieben insgesamt rund 187.000 Beschäftigte. Darunter seien etwa 63.000 Beamt:innen, für die die Gewerkschaft die Übernahme eines möglichen Tarifabschlusses fordert.

„Es ist das gute Recht der Gewerkschaften, den eigenen Forderungen in Tarifverhandlungen mit Warnstreiks Nachdruck zu verleihen“, sagte Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel, der die Verhandlungen stellvertretend für die Bundesländer und damit auch für Berlin führt. Laut Dressel habe die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) angeboten, sich am Tarifabschluss zwischen den Kommunal- und Bundesbeschäftigten mit den Gewerkschaften zu orientieren. Dieser sah unter anderem eine Einmalzahlung von 1240 Euro sowie eine schrittweise Erhöhung des Lohns von zunächst 220 Euro vor.

Der Senat hat Vorsorge getroffen

Dressel sagte weiter: „Die Länderfinanzen sind extrem angespannt und wir haben viele offene Finanzierungsthemen mit dem Bund, die weitere finanzielle Risiken beinhalten.“ Die aktuellen Forderungen der Gewerkschaften würde die Bundesländer insgesamt 20,7 Milliarden Euro im Jahr kosten. „Das ist für die Länder nicht leistbar – bei aller Wertschätzung, die die Arbeit, die die Beschäftigten der Länder jeden Tag für uns als Gesellschaft tun, verdient.“

Dazu, wie hoch die Kosten für Berlin wären, machte die Senatsfinanzverwaltung auf Nachfrage keine Angaben. Ein Sprecher verwies lediglich darauf, dass im aktuellen Entwurf für den Doppelhaushalt eine „Vorsorge für einen möglichen Tarifabschluss getroffen“ wurde.

Zumindest die Gewerkschaftsforderung nach einer Stadtstaaten-Zulage dürfte dem Senat jedoch nicht ungelegen kommen. Berlin zahlt seinen Landesbeschäftigten bereits jetzt eine Zulage von 150 Euro im Monat. Die Tarifgemeinschaft der Länder droht dem Land deswegen mit einem Ausschluss. Die nächste Verhandlungsrunde zwischen Bundesländern und den Gewerkschaften ist Anfang Dezember geplant.