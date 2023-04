Klimaschutz, Nahverkehr, Tempelhofer Feld Das steht im Koalitionsvertrag von CDU und SPD in Berlin

CDU und SPD stellen am Montag ihren Koalitionsvertrag vor. Die Ergebnisse ihrer Verhandlungen haben die beiden Parteien unter dem Titel „Das Beste für Berlin. Ein Aufbruch für die Stadt. Eine Koalition für Erneuerung. Ein Regierungsprogramm für alle“ zusammengefasst. Der Koalitionsvertrag umfasst 135 Seiten, verteilt auf 25 Kapitel. Hier ein erster Blick auf die wichtigsten Punkte.

CDU und SPD haben ihren Koalitionsvertrag für Berlin präsentiert. Hier das 135-Programm als PDF zum Nachlesen.

Modernisierung der Verwaltung

Es war eines der wichtigsten Wahlkampfthemen: die Verwaltungsreform. Dass das Thema für CDU und SPD oberste Priorität hat, zeigt sich bereits daran, dass die Parteien sich dem Thema im ersten Kapitel ihres Koalitionsvertrags widmen.

Berlin soll demnach ein neues Gesetz über die Aufgabenverteilung und Zusammenarbeit in der Berliner Verwaltung bekommen. Außerdem streben CDU und SPD eine langfristige Personalbedarfsplanung an sowie die Schaffung weiterer Bürgerämter.

Um die Digitalisierung der Verwaltung voranzubringen, soll es ein neues Digitalgesetz geben. Ein ambitioniertes Ziel: Bis zum Ende der Legislaturperiode soll die Verwaltung in die Lage versetzt werden, ihre Akten elektronisch zu führen.

Neues Personal für Polizei, Feuerwehr und Flüchtlingsamt

CDU und SPD wollen mehr Personal bei Polizei und Feuerwehr einstellen. „Die Koalition wird in dieser Legislaturperiode bis zu 1000 weitere Kräfte bei Polizei und Feuerwehr sowie im Landesamt für Einwanderung und im Landeseinbürgerungszentrum beschäftigen“, heißt es dazu im Koalitionsvertrag.

Wie bereits vorher angekündigt, sollen die Ausstattung der Polizei verbessert und flächendeckend Bodycams eingeführt werden. Interessant: Die mögliche künftige Koalition strebt die Überarbeitung des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung an, kurz ASOG. Es regelt die Zuständigkeiten der Berliner Ordnungsbehörden wie Polizei und Feuerwehr.

Klimaschutz als Staatsziel

CDU und SPD streben an, den Klimaschutz als Staatsziel in der Berliner Verfassung zu verankern. Um den Klimaschutz voranzutreiben, wollen die Parteien etwa Kleinwindanlagen in der Stadt ermöglichen.

Um die Stadt grüner zu machen, soll es „ein Sofortprogramm für 10.000 klimaresiliente Stadt- und Straßenbäume“ geben. Außerdem will sich die Koalition für das langfristige Ziel einsetzen, den Bestand von Straßenbäumen auf 500.000 Bäume anwachsen zu lassen.

Beim Thema Mobilität setzen die mögliche künftigen Koalitionäre auf den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Wie berichtet wollen CDU und SPD ein unbefristetes 29-Euro-Ticket für alle einführen.

CDU und SPD erwägen auch eine Ausweitung des Berliner Tarifgebiets B: „Wir prüfen in Abstimmung mit dem VBB, ob eine Ausweitung des Tarifbereichs B auf den ersten Bahnhof außerhalb des Stadtgebiets zur Verringerung von Pendlerverkehr auf der Straße beitragen kann“, heißt es im Koalitionsvertrag.

Mehrere U-Bahn-Verlängerungen sollen geprüft werden, darunter die Verlängerungen der U2 nach Französisch Buchholz sowie nach Falkenhagener Feld, der U3 nach Falkenberg sowie nach Düppel bis zur Stammbahn, der U6 nach Lichtenrade, der U8 über Wilhelmsruher Damm bis zur Bezirksgrenze Pankow, der U9 nach Lankwitz und nach Pankow-Kirche, der U10 vom Alexanderplatz über Weißensee und Malchow nach Buch sowie der U11 vom Alexanderplatz nach Marzahn.

Keine Einigung zur A100

In Sachen A100 konnten sich CDU und SPD nicht auf eine gemeinsame Position einigen und werden sich nicht aktiv für eine prioritäre Verlängerung der Stadtautobahn einsetzen und nicht dagegen. Die Entscheidung liegt beim Bund. Der 16. Bauabschnitt aber, so steht es im Vertrag, soll fertiggestellt werden. Wie bereits zuvor bekannt geworden war, will die Koalition die Überbauung von Abschnitten der A100 zur Gewinnung von Wohnungsbau, Kultur-, Grün- und Kleingartenflächen prüfen.

Schmalere Radwege?

Die Koalition will das Mobilitätsgesetz weiterentwickeln. Heikel: CDU und SPD wollen die „Überprüfung von Mindestbreiten, beispielsweise im Radverkehrsplan“. Vor nicht allzu langer Zeit war erst die Entscheidung gefallen, eine Vielzahl an Radwegen breiter zu machen. Der Vermerk zur „Überprüfung“ könnte ein Hinweis sein, dass die künftige Koalition da wieder ran möchte.

Wirtschaftsförderung

Bei diesem Thema sollen sich CDU und SPD schnell einig gewesen sein. Beide Parteien wollen den Wirtschaftsstandort Berlin stärken. Um neue Impulse zu setzen, soll „ein tragfähiges Konzept einer international aufgestellten Wirtschaftskonferenz“ entwickelt werden, heißt es im Vertrag.

Die Gesundheitswirtschaft und die Start-up-Szene sollen weiter besonders gefördert werden. Um existierende Initiativen rund um Künstliche Intelligent (KI) besser zu vernetzen, wollen CDU und SPD einen KI-Hub gründen. Auch die Digital- und Kreativbranche soll eine neue Konferenz bekommen, „als Kombination aus Messe, Konferenz und Festival“, heißt es.

Kampf gegen Islamfeindlichkeit

In einer künftigen Regierung wollen CDU und SPD Maßnahmen gegen die Diskriminierung von Musliminnen und Muslimen stärken. Zum Thema Islamfeindlichkeit gibt es im Koalitionsvertrag ein eigenes Unterkapitel. Lehrkräfte sollen demnach in Bezug auf muslimische Kinder und den Islam sensibilisiert werden. Außerdem soll der 15. März als „Internationaler Tag gegen Islamfeindlichkeit“ begangen werden – in Anlehnung an den Terroranschlag auf zwei Moscheen in Christchurch, Neuseeland, am 15. März 2019.

Zukunft des Tempelhofer Felds

Wie bereits zuvor bekannt wurde, streben CDU und SPD eine neue Debatte zum Tempelhofer Feld an. Mit einem internationalen städtebaulichen Wettbewerb sollen „die Möglichkeiten einer behutsamen Randbebauung in begrenzten Teilen der Fläche“ ausgelotet werden. Die CDU hätte gerne eine neue Volksbefragung zum Tempelhofer Feld durchgeführt. Diese hat es aber nicht in den Koalitionsvertrag geschafft. Dort steht nun lediglich: „Zu dieser Frage gesamtstädtischer Bedeutung ist die Neubewertung durch die Berlinerinnen und Berliner maßgeblich.“

Außerdem haben sich CDU und SPD darauf geeinigt, jährlich im Schnitt 20.000 neue Wohnungen zu bauen. Davon sollen 5000 Sozialwohnungen sein. Für mehr als vier Milliarden Euro sollen rund 15.000 Wohnungen vom Land Berlin angekauft werden.

Für den Bereich zwischen Alexanderplatz und Brandenburger Tor soll ein „neuer städtebaulicher Masterplan“ entwickelt werden. Zur Friedrichstraße heißt es im Vertrag: „Das aktuelle Erscheinungsbild der Friedrichstraße ist nicht akzeptabel.“ Gemeinsam mit Anwohnerinnen und Anwohnern sowie mit Gewerbetreibenden soll „ergebnisoffen“ an Lösungen gearbeitet werden.

Städtepartnerschaft mit Kyiv und Tel Aviv

Die künftigen Koalitionäre streben eine neue Städtepartnerschaft mit der ukrainischen Hauptstadt Kyiv an. Weiter heißt es mit Blick auf die Ukraine: „Die Koalition hilft ihr humanitär und über Städtepartnerschaften und setzt sich für den Kulturgutschutz der Ukraine ein.“ Auch eine neue Partnerschaft mit der israelischen Stadt Tel Aviv soll es bald geben.

CDU und SPD haben ihre Koalitionsverhandlungen in nur wenigen Wochen abgeschlossen – aufgrund eines straffen Zeitplans. Die SPD plant einen Mitgliederentscheid zum Vertrag. Bis zum 23. April sollen sie darüber entscheiden, ob ihre Partei eine Regierung mit der CDU in Berlin eingehen soll.

