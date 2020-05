Der Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses zur Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen hat am Dienstag Kultursenator Klaus Lederer (Linke) vernommen. Der frühere Leiter der Gedenkstätte, Hubertus Knabe, war infolge von MeToo-Vorwürfen gegen seinen Stellvertreter im September 2018 entlassen worden. Die Opposition vermutet, Lederer habe Knabes Entlassung aus politischen Gründen vorangetrieben – weil es sich um einen der prominentesten Kritiker der Linkspartei handelt.

Vor dem Untersuchungsausschuss warf der Kultursenator dem früheren Gedenkstättenleiter vor, „keinerlei Problembewusstsein“ gezeigt zu haben, nachdem Vorwürfe der sexuellen Belästigung in seiner Einrichtung bekannt wurden. Knabe habe versucht, „genaue Informationen über die Frauen herauszubekommen“ und habe sich ansonsten geweigert zu handeln – und zwar obwohl die Senatsverwaltung ihn mehrfach dazu aufgefordert hatte, Anti-Belästigungs-Maßnahmen zu ergreifen.

Das sei dem Stiftungsrat im Laufe des Briefwechsels deutlich geworden, sagte Lederer. Von Januar bis September 2018 habe Knabe trotz mehrfacher Aufforderungen keinerlei Maßnahmen ergriffen, „um wenigstens mal herauszubekommen, ob es da einen Missstand gibt.“

[In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Knabe habe die Vorwürfe zurückgewiesen und angegeben, sie seien nicht mit Substanz gefüllt, erklärte Lederer im Ausschuss. Auf Nachfrage der CDU-Opposition, warum Lederer die Vorwürfe nicht konkretisiert habe, verwies der Senator auf den Whistleblower-Schutz der betroffenen Frauen. Diese hatten um Anonymität gebeten. „Dem kommen wir selbstverständlich nach“, sagte der Senator.

Lederer hatte als Stiftungsrats-Vorsitzender den ehemaligen Gedenkstättenleiter Hubertus Knabe 2018 infolge von Belästigungs-Vorwürfen von seinen Aufgaben entbunden. Knabe, der die Gedenkstätte 17 Jahre geführt hat, habe sexuell übergriffiges Verhalten seines Vizes Helmuth Frauendorfer geduldet. Mehrfach hatte die Kultursenatsverwaltung des Landes Berlin Maßnahmen zum Schutz von jungen Mitarbeiterinnen angeordnet. Der Stiftungsrat hatte Knabe 2018 auf einer Sondersitzung das Vertrauen entzogen. Sowohl Lederer als auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters, die damals noch CDU-Landeschefin in Berlin war, hatten den Vorwurf einer politischen Intrige entschieden zurückgewiesen.

Mehr zum Thema Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen Wie es zur Entlassung von Hubertus Knabe kam

Entscheidend sei das verloren gegangene Vertrauen in Knabes Fähigkeiten als Führungskraft, hatte Grütters damals erklärt. Sie hatte von „hässlichen Einblicken“ gesprochen und die Entscheidung gegenüber ihren Parteikollegen in der CDU damals entschieden verteidigt. Grütters und Lederer hatte beide befunden, die Vorwürfe gegen Knabe seien „substantiiert und gravierend.“

Der Untersuchungsaussschuss, der am Dienstag mit Lederer den ersten Zeugen vernommen hat, war im Februar mit den Oppositions-Stimmen von CDU, FDP und AfD eingesetzt worden. Die Regierungsfraktionen von SPD, Grünen und Linken enthielten sich. Die Opposition vermutet, dass Knabe aus politischen Gründen gefeuert wurde.