Er sollte gegen Grünen-Stadträtin antreten Lichtenbergs CDU-Bürgermeister sagt Lastenradrennen ab

Am 16. September um 13 Uhr sollte Filiz Keküllüoğlu, Grünen-Stadträtin für Verkehr und öffentlichen Raum, in einem Lastenfahrradwettrennen gegen Lichtenbergs Bezirksbürger:innenmeister Martin Schaefer (CDU) antreten. Doch dieser hat abgesagt, ohne Gründe zu nennen.

Die beiden Politiker:innen sollten gemeinsam das Verkehrs- und Klimafest in der Jugendverkehrsschule in der Baikalstraße 4 in Friedrichsfelde eröffenen. Von 13 bis 18 Uhr stellen sich Umweltakteur:innen an Informationsständen vor und halten Mitmachangebote bereit.

Die Veranstaltung samt Lastenradrennen war bereits vor Wochen von der Pressestelle des Bezirksamts angekündigt worden. Wie Keküllüoğlu am Mittwoch schrieb, habe Schaefer allerdings abgesagt. Über den Kurznachrichtendienst X sucht sie nach neuen Kontrahent:innen für das Rennen: „Wer stellt sich der Herausforderung und fordert mich im Lastenradwettrennen heraus?“ Baustadtrat Kevin Hönicke (SPD) sowie Linken-Stadträtin Camilla Schuler reagierte nicht auf die Anfrage von Keküllüoglu.

Wer stellt sich der Herausforderung und fordert mich im Lastenradwettrennen heraus? Stadträtin Filiz Keküllüoğlu (Grüne) sucht nach Schaefers Absage nach neuen Kontrahent:innen

„Hat Schaefer Angst zu verlieren“, fragte die Grünen-Politikerin und ehemalige Bürger:innenmeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Monika Herrmann. Die Gründe für Schaefers Absage sind dem Tagesspiegel bisher nicht bekannt. Der CDU-Politiker reagierte nicht auf E-Mails und Anrufe, auch die Pressestelle des Bezirksamtes lies eine Anfrage unbeantwortet.

Keküllüoglu sagte dem Tagesspiegel, sie habe eher durch Zufall von der Pressestelle erfahren, dass Schaefer nicht teilnehmen wird. Das Verkehrs- und Klimafest wird voraussichtlich trotzdem stattfinden. Ob Schaefer dort sein oder lediglich nur am Rennen nicht teilnehmen wird, ist unklar. Aus einer ersten Pressemitteilung war zu erkennen gewesen, dass Schaefer die Grünen-Stadträtin herausgefordert hatte. Denn dort wird Keküllüoglu zitiert, sie nehme die Herausforderung an.

CDU hat Zählgemeinschaft mit Grünen und SPD aufgelöst

„Ich finde es schade, weil ich das gerne gemacht hätte“, sagte Keküllüoglu dem Tagesspiegel. "Klar haben wir hier jetzt eine besondere Situation." Über die Gründe der Absage wollte sie aber nicht spekulieren. Am Freitagabend hatte der CDU-Bezirksvorstand die Zählgemeinschaft in Lichtenberg mit SPD und Grünen aufgelöst, nachdem es Streit über Schulplätze und einen Ergänzungsbau für eine Schule gegeben hatte.

Auf dem Fest am 16. September können Bürger:innen unter anderem Lastenräder testen. „Das Lastenrad ist mittlerweile als Transport- und Fortbewegungsmittel für viele Menschen gar nicht mehr aus ihrem Leben wegzudenken und auf dem Fest wollen wir die Lust darauf erhöhen“, so Keküllüoglu.

Außerdem können Besucher:innen eigene Kräuteröle, Blumensamenkugeln und Gestecke herstellen, einen Upcycling-Workshop besuchen, Beratungsangebote nutzen oder Stoffbeutel bedrucken. Die Polizei Berlin informiert an ihrem Stand über Sicherheit im Straßenverkehr und bietet eine kostenfreie Codierung von Fahrrädern als zusätzlichen Diebstahlschutz an. Es gibt Speisen und Getränke sowie Livemusik von der kubanischen Band „Grupo Caney“. Auch für Kinder wird ein vielfältiges Programm angeboten, unter anderem mit Kettcarfahren, Quizspielen oder Riesenseifenblasen mit Clownerie.