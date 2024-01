Lauter Knall weckt Schöneberger Unbekannte verursachen Explosion an Transporter in Berlin

Ein lauter Knall hat in der Nacht zu Mittwoch viele Menschen in Berlin-Schöneberg aus dem Schlaf gerissen. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, hatten unbekannte Täter gegen 2.45 Uhr eine Explosion an einem Transporter verursacht. Dabei wurden neben den Heckklappen des Fahrzeugs auch ein weiterer Wagen sowie Fensterscheiben eines Mehrfamilienhauses beschädigt. Personen wurden nicht verletzt.

Mehrere Anwohnende der Mansteinstraße hatten die Polizei gerufen, nachdem sie von dem Explosionsgeräusch geweckt worden waren. Die Einsatzkräfte stellten einen am Fahrbahnrand abgestellten Transporter fest. Offenbar war die Explosion durch einen pyrotechnischen Gegenstand verursacht worden, hieß es.

Ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes hat – wie bei Sprengstoffdelikten üblich – die Ermittlungen übernommen.