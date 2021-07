Ob private Kontakte, Maskenpflicht oder Partys im Freien: Der Berliner Senat hat sich am Dienstag auf weitere Lockerungen bei den Corona-Beschränkungen verständigt. Die neuen Regeln sollen am Freitag im Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlicht werden und am Sonnabend, 10. Juli, in Kraft treten, kündigte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) nach der Sitzung des Senats an.

Eine zentrale Änderung betrifft die Kontaktbeschränkungen für private Treffen drinnen. Die Regelung, dass sich nur bis zu zehn Menschen aus maximal fünf Haushalten treffen dürfen, fällt komplett weg - künftig gibt es in Wohnungen keine Obergrenze mehr. Eine Sonderregelung gibt es jedoch für private Feiern.

Draußen gilt weiterhin die Obergrenze von höchstens 100 Personen bei privaten Zusammenkünften. Eigene Kinder bis 14 Jahren sowie vollständig Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt. Für organisierte Veranstaltungen mit Hygienekonzepten wurden weitere, nun teilweise großzügiger gestaffelte Obergrenzen festgesetzt.

Eine im Alltag spürbare Änderung betrifft auch die Maskenpflicht: In der Regel reicht künftig eine einfache OP-Maske aus, insbesondere auch beim Einkaufen. Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske für Kunden wird aufgehoben. Zwei wichtige Ausnahmen gibt es dennoch: Im öffentlichen Nahverkehr sowie bei körpernahen Dienstleistungen muss weiter eine FFP2-Maske getragen werden.

Die Corona-Regeln im Überblick:

Kalayci ging bei der Pressekonferenz auch auf die schwächelnde Impfkampagne ein. „Die Nachfrage nach Impfterminen stagniert etwas“, sagte die SPD-Politikerin. Sie plädiere daher dafür, den Schwerpunkt nun auf Sonderkampagnen mit mobilen Impfteams zu legen, um viele Menschen zu erreichen. „Wir müssen in die Kieze rein gehen, dorthin, wo möglichst viele Menschen sind.“ Ihr Ziel sei es, Impfangebote niederschwelliger zu machen als bisher, etwa auf Straßen oder an Supermärkten.

Laut Corona-Lagebericht des Landes haben bislang 55,9 Prozent der Berliner Bevölkerung mindestens eine Impfung erhalten, 37,3 Prozent haben einen vollständigen Impfschutz. Kalayci verwies darauf, dass Wissenschaftler einen Anteil von 80 Prozent vollständig Geimpfter für nötig halten, um gegen das Coronavirus, vor allem die aggressivere Delta-Variante, eine sogenannte Herdenimmunität zu erreichen.

Kalayci: Überzeugungsarbeit fürs Impfen bei jungen Erwachsenen nötig

Kalayci sprach von einer aktuell kritischen Phase. Während veröffentlichte Impftermine in den Impfzentren früher schnell vergeben gewesen seien, dauere es mittlerweile eine Woche bis zehn Tage, ehe dies der Fall ist. Ähnliches höre sie aus Arztpraxen.

Es gebe einen harten Kern von Menschen, die sich nicht gegen Corona impfen lassen wollten. Aber viele andere, die aus unterschiedlichen Gründen noch zögerten, gelte es zügig zu erreichen und zu überzeugen. „Wo wir deutlich Überzeugungsarbeit leisten müssen, ist bei den jungen Erwachsenen“, nannte die Senatorin ein Beispiel.

Nur wenn das Impftempo so bleibe wie zuletzt und viele das Angebot annähmen, könnten 80 Prozent der Berliner Bevölkerung im August mindestens eine Impfung und im September vollständigen Impfschutz haben, ergänzte Kalayci. Sie rief die Menschen auf, sich impfen zu lassen. Dies bedeute Schutz für jeden Einzelnen und sein Umfeld, habe aber auch etwas mit gesellschaftlicher Verantwortung zu tun. (Tsp, dpa)