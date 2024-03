Mein guter Rat Das sollten Sie über Schokolade zu Ostern wissen

„Ach schon rauschet, schon rauschet Himmel und Erde vom gnädigen Regen! Nun ist, wie dürstete sie! Die Erd erquickt, und der Himmel der Fülle des Segens entladen!“

Mit diesen poetischen Zeilen aus dem Gedicht „Die Frühlingsfeier“ von Friedrich Gottlieb Klopstock, dessen 300. Geburtstag wir in diesem Jahr feiern, stelle ich mich gern dem berüchtigten Aprilwetter. Natürlich können Sie sich einen verregneten Tag nicht nur schön lesen, sondern auch mit Schokolade versüßen. Leider hat sich ja deren wichtigste Zutat Kakao stark verteuert. Der Mythos, dunkle Schokolade sei gesünder als andere Sorten, hält sich übrigens hartnäckig. Die bittere Wahrheit ist aber, dass auch sogenannte Halbbitter- und Bitterschokoladen viele Kalorien enthalten und nicht dabei helfen, die Figur in Sommerform zu bringen.

Vermeiden Sie es, Schokolade in spezieller Osterverpackung zu kaufen, da die Preisaufschläge hierfür enorm sind. Dörte Elß, Chefin der Verbraucherzentrale Berlin

Wann eine Schokolade als Zartbitter- oder Bitterschokolade in den Handel kommen darf, ist rechtlich unklar. Expertinnen und Experten sprechen von Halb- oder Zartbitterschokolade, wenn der Kakaoanteil bei mindestens 50 Prozent liegt; von Bitterschokolade, wenn er über 60 Prozent liegt. Vom Kakaogehalt der Schokolade lässt sich auf den Fett- und Zuckergehalt schließen. Je mehr Kakao desto mehr Fett und desto weniger Zucker enthält die Schokolade.

Wer also dunkle Schokolade mit weniger Zucker bevorzugt, kauft am besten Bitterschokolade ab 90 Prozent Kakaoanteil. Wem ein niedrigerer Fettgehalt wichtig ist, der wählt lieber Halbbitterschokolade mit 50 bis 60 Prozent Kakao.

Schokolade in Osterverpackung ist teurer. © dpa/Monika Skolimowska

Im Hinblick auf die kommenden Feiertage habe ich noch einen wichtigen Tipp: Vermeiden Sie es, Schokolade in spezieller Osterverpackung zu kaufen, da die Preisaufschläge hierfür enorm sind. Gönnen Sie sich die Leckerei lieber in der herkömmlichen Form und kaufen Sie dafür eine Praline mehr, am besten fair gehandelte Schokolade. Denn wer weiß, wie verregnet das Wochenende wird. In jedem Fall wünsche ich Ihnen schöne Osterfeiertage!

