Millionenförderung vom Land Berlin Neuköllner Kulturzentrum Oyoun steht zu antiisraelischem Verein

Das Kulturzentrum Oyoun in Berlin-Neukölln ist aufgrund umstrittener Veranstaltungen in den kommenden Tagen in die Kritik geraten. So führen unter anderem die „Palästina-Kampagne“ und die „Revolutionäre Linke“ Events den Räumen durch. Der Senat will nun die Projektförderung für das Zentrum prüfen.