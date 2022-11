Mit abgesägtem Stuhlbein bewaffnet Berliner Polizei verhindert Angriff auf Mitarbeiter der iranischen Botschaft

Polizisten haben am Dienstagabend einen 39-Jährigen in Berlin-Dahlem festgenommen, der gedroht haben soll, Mitarbeitende einer Botschaft anzugreifen. Das teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit. Wie ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel bestätigte, kam es vor der iranischen Botschaft zu dem Vorfall.

Mitarbeiter des Objektschutzes der Polizei Berlin wurden den Angaben nach gegen 18 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der vor der Botschaft auf der Podbielskiallee hin und her lief. Dabei habe er gesagt, dass er die Botschaft betreten und das dortige Personal angreifen wolle. Außerdem habe er angegeben, bewaffnet zu sein.

Alarmierte Unterstützungskräfte hätten den 39-Jährigen dann angesprochen und durchsucht. Bei ihm fanden die Beamten ein abgesägtes Stuhlbein. Der Verdächtige wurde in einen Polizeigewahrsam gebracht, wo dann ein Anschlussgewahrsam angeordnet wurde. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verdachts der Bedrohung. (Tsp)

Zur Startseite