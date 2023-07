Mit Uber am Berliner Stadtrand „Das Angebot freut viele junge und viele ältere Menschen bei uns“

Das Unternehmen Uber erweitert sein Angebot „Letzte-Meile-Option“ in Berlin-Spandau. Das Unternehmen mache diese nun an allen S-Bahn-Stationen der Linien S3, die außerhalb des S-Bahn-Rings liegen, verfügbar sowie an den beiden Spandauer Regionalbahnhöfen Staaken und Albrechtshof, die beide hart an der Landesgrenze zu Brandenburg liegen. „Ab sofort kosten von dort Fahrten im Radius von 2,5 Kilometer immer 6 Euro“, berichtet das Unternehmen.

Am Stadtrand wird oft geklagt, dass man abends am Regionalbahnhof strandet und ohne Auto nicht weiterkommt. Den dunklen Heimweg mit Wölfen, Waschbären, Wildschweinen zu teilen, finden die meisten so lala.

Blick in die Dunkelheit wie hier in Berlin-Albrechtshof: Wie kommt man vom Bahnhof nach Hause? © Imago

„Das Angebot freut viele junge und viele ältere Menschen in Staaken und dem Spektefeld“, sagt Spandaus neuer CDU-Chef Heiko Melzer. Seine Forderung an die Senatsverwaltung unter Manja Schreiner, ebenfalls CDU: „Ich erwarte weiterhin auch Nachtbus-Verbindungen und ÖPNV-Ausbau am Wochenende.“ P.S.: Wer mit Uber nix anfangen kann, kann auch ein Taxi rufen.

