Mögliche Ansiedlung von Porsche FDP für gemeinsame Wirtschaftsförderung von Berlin und Brandenburg

Angesichts des möglichen Baus einer Batteriefabrik des Autoherstellers Porsche in der Lausitz fordert die Berliner FDP, dass das Land Berlin anteilige Zuschüsse für die Ansiedlung übernimmt. Im Gegenzug solle Brandenburg Berlin an den zu erwartenden Steuereinnahmen beteiligen. „Von den Milliardeninvestitionen von Porsche in ein neues Batteriewerk in der Lausitz würde auch Berlin erheblich profitieren“, sagt der Generalsekretär der Berliner FDP, Lars Lindemann, dem Tagesspiegel. „Denn solche Großansiedlungen ziehen stets eine Vielzahl von weiteren Investitionen sowie einen Innovationsschub für die Region nach sich.“

Möglich sei eine gemeinsame Wirtschaftsförderung mit geteilten Steuereinnahmen etwa über einen Staatsvertrag zwischen Berlin und Brandenburg oder über die Gründung einer Zweckgesellschaft, sagte Lindemann. Letzteres werde auf Kommunalebene in Sachsen-Anhalt zurzeit erprobt.

Mehrere Medien hatten in den vergangenen Tagen von einer möglichen Ansiedlung von Porsche in der Lausitz berichtet. Demnach könnte auf dem Areal des Flugplatzes Schwarzheide/Schipkau im Landkreis Oberspreewald-Lausitz eine Batteriefabrik entstehen. Das Flugplatzgelände soll in den kommenden Jahren zu einem Industriegebiet umgewandelt werden. In direkter Nachbarschaft befindet sich das BASF-Werk, in dem moderne Batteriekomponenten vorgefertigt werden. Der Chemieriese arbeitet seit 2021 mit Porsche zusammen. Das Brandenburger Wirtschaftsministerium äußerte sich auf Nachfrage nicht zu einer möglichen Ansiedlung des Autobauers.

„Schwarz-Rot muss endlich anfangen, eine Standortpolitik zu betreiben, die über den Tellerrand hinaus geht“, sagt Lindemann, der für die FDP im Deutschen Bundestag sitzt. „Wenn wir die aktuelle wirtschaftliche Schwächephase schnell überwinden wollen, dann müssen CDU und SPD das tun, was sie von der Wirtschaft erwarten: Leistung zeigen.“ (mit dpa)