Mutter und Kind verletzt Autofahrer kommt in Berlin von Fahrbahn ab und prallt in parkenden Pkw

Eine Mutter und ihr vierjähriger Sohn sind bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Lichterfelde verletzt worden. Ein Autofahrer prallte mit seinem Wagen in das geparkte Fahrzeug, in dem die Frau gerade den Jungen auf dem Kindersitz anschnallte, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

Den Angaben zufolge soll der 42-Jährige am Morgen gegen 7.30 Uhr auf der Giesendorfer Straße in Richtung Ostpreußendamm entlanggefahren sein. Aus bisher ungeklärten Gründen kam er von der Fahrbahn ab, fuhr in den Gegenverkehr und prallte gegen den Pkw, der am linken Fahrbahnrand geparkt war.

Die Frau sei durch die Fahrzeugtür umgerissen worden und habe Verletzungen an Kopf, Hüfte und Bein erlitten. Ihr Sohn sei durch den Aufprall an der Nase verletzt worden. Der 42-jährige Autofahrer habe sich Verletzungen im Brustbereich zugezogen. Mutter und Kind kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, der Autofahrer musste stationär aufgenommen werden. Ein Fachkommissariat leitet die weiteren Ermittlungen.