Nächtlicher Polizeieinsatz in Berliner Heim Pflegekraft wählte Notruf – weil Personal fehlte

Personalmangel und Pflegenotstand haben immer akutere Auswirkungen: In einem Pflegeheim in Berlin-Friedrichsfelde sind am späten Montagabend Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz angerückt. Der Grund: Es war keine ausgebildete Pflegekraft anwesend, um die Bewohner zu versorgen. Zuerst berichtete die „Bild“-Zeitung.